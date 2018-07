Fs | in corso assemblea | attesa per vertici

Politica. Assemblea provinciale di Art. 1 MDP per avviare il per corso per costruire Liberi e Uguali : ... a Fornace Zarattini, Articolo 1 MDP terrà la sua Assemblea provinciale per avviare il percorso che dovrà portare alla costituzione di Liberi e Uguali in nuova formazione politica, dopo l'esperienza ...

Serie B - è allarme play off : 'Intervenga l'assemblea di Lega o faremo ricorso' Video : Terminata la stagione regolare, la Serie B si appresta a vivere le concitate fasi dei play off e play out, al termine dei quali uscira' fuori la terza squadra promossa in Serie A e la quarta formazione che fara' compagnia in Serie C a Ternana, Pro Vercelli e Novara [Video]. Turno eliminatorio, Bari-Cittadella e Venezia-Perugia Stabilito anche il quadro degli incontri dei play off che avranno un turno preliminare con le gare che si disputeranno a ...