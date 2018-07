Fs : Battisti - da 20 anni nel gruppo - una carriera tra ferrovie e turismo/Scheda (2) : (AdnKronos) – Da maggio 2009 al 2011 è stato anche consigliere di amministrazione della Società Artesia S.p.A. per i collegamenti ferroviari Italia- Francia ed è stato il referente per il gruppo ferrovie dello Stato Italiane sia per EXPO 2015 che per il Giubileo 2016. Treni ma non solo. Da giugno 2016, Battisti è il presidente di Federturismo, la federazione di Confindustria che raggruppa le imprese del settore sia a livello ...