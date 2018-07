Fs : assemblea nomina nuovo cda - Castelli presidente e Battisti ad : Roma, 30 lug. (AdnKronos) – Disco verde dall’ assemblea di Ferrovie dello Stato Italiane spa ai nuovi vertici del gruppo. L’ assemblea , che si è riunita questa mattina, ha nomina to il nuovo consiglio di amministrazione, che è composto da Gianluigi Vittorio Castelli , Gianfranco Battisti , Flavio Nogara, Andrea Mentasti, Cristina Pronello, Francesca Moraci, Wanda Ternau. Il consiglio di amministrazione è nomina to per il triennio ...

Milan - i cinesi non si presentano al CdA : fissata per sabato 21 l’assemblea in cui verrà nominato il nuovo presidente : Il Consiglio d’Amministrazione convocato oggi da Elliott non si è tenuto per l’assenza dei quattro consiglieri cinesi, convocata per sabato 21 l’Assemblea degli azionisti E’ stata fissata per sabato 21 luglio prossimo l’assemblea degli azionisti del Milan. A deciderlo, il collegio sindacale della società rossonera, dopo che Consiglio di amministrazione convocato per oggi le 16.30 a Casa Milan non si è tenuto ...