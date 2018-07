Francesca Cipriani | appello a Maria De Filippi | Prendimi a Uomini e Donne

Francesca Cipriani alla ricerca di un fidanzato/ A.A.A. cercasi giovane...l'annuncio della giunonica gieffina : Francesca Cipriani alla ricerca disperata di un fidanzato tra l'appello a Uomini e donne e quello social, chi si farà avanti per la giunonica gieffina? Ecco i dettagli della "selezione"(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 11:52:00 GMT)

Francesca Cipriani sul malore : ‘Stavo recitando per Scherzi a parte’ : A questo punto l’Oscar a Francesca Cipriani come miglior attrice è d’obbligo. La showgirl (QUI chi è), infatti, ospite di Colpo di Tacchi, il programma di La5 condotto da Rebecca Staffelli, ha rivelato – come riporta Bollicine Vip, che il malore dei giorni scorsi durante una partita di tennis era in realtà una finzione. I media avevano riportato che nel corso del tradizionale torneo Vip Master 2018 a Milano Marittima la Cipry ...

Francesca Cipriani sempre più esplosiva : 'Mi sono rifatta di nuovo il seno' : Lo aveva più volte annunciato e così e stato, Francesca Cipriani [VIDEO] ex naufraga dell'Isola dei Famosi, si è regalata per il suo compleanno, festeggiato lo scorso 3 luglio, l'ottava misura di reggiseno. L'eccentrica Francesca sfoggia con orgoglio il nuovo seno dichiarando felice: Gioco a fare la maggiorata, mi piaccio così. Francesca Cipriani e il ricorso alla chirurgia per aumentare il seno E' sempre stato un suo pallino, quello di ...

