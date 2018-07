Franca Leosini “Rincorrere i delitti è una passione che mi divora”

Franca Leosini : "Chi si ritrova un ladro in casa e spara ha il diritto di farlo" : Legittima difesa e discrezionalità dei giudici nelle parole della giornalista conduttrice di "Storie Maledette" intervistata...

Barbara D’Urso presa di mira per il selfie con Baudo e Franca Leosini : Barbara D’Urso insieme alla conduttrice tv Franca Leosini e il grande Pippo Baudo si sono scattati ,un selfie da postare su “Instagram” per far sapere al suo milione e mezzo di followers di trovarsi con “due grandissimi”. Eppure la foto da quasi 15mila like scattata insieme alla conduttrice e al mitico Pippo Baudo è stata presa di mira dai leoni da tastiera che hanno notato un dettaglio piuttosto strano nello scatto. Parliamo della posa del ...

Franca Leosini : "La lettura del nostro Paese passa attraverso il delitto. Io perquisisco l'anima dei miei ospiti" : Oltre ad essere giornalista, conduttrice, padrona di casa del programma "Storie Maledette" e regina dei Leosiners, Franca Leosini è anche icona gay, amatissima dal mondo LGBTQ. Anche per questo, Gay.it le ha dedicato un'intervista, in cui ha spiegato il suo punto di vista sulla diversità e rivelato dettagli del suo successo e della sua vita privata (come il fatto di aver partecipato al Muccassassina, una delle serate gay più ...

A Gianni Letta e Franca Leosini il Premio Agol : Un Premio speciale per celebrare la sua lunga e brillante carriera nel mondo della politica e del giornalismo. È quello ricevuto ieri da Gianni Letta al Circolo del Tennis del Foro Italico nel corso ...

Raffaella Carrà e Franca Leosini sotto i riflettori a Spoleto : Anche Raffaella Carrà agli Incontri di Paolo Mieli che si svolgeranno questo week end a Spoleto. Innovazione, cultura, sostenibilità, territorio, internazionalizzazione, futuro, sono diversi i temi ...

Franca Leosini - riconoscimento alla carriera di storyteller al premio Giovani Comunicatori : Un premio speciale a Gianni Letta per celebrare la sua lunga e brillante carriera nel mondo della politica e del giornalismo e del premio come miglior storyteller a Franca Leosini , giornalista, autrice e conduttrice televisiva. Ecco i due ospiti speciali della serata finale - giovedì 12 luglio ...

Franca Leosini video annuncio ritorno di Storie Maledette - : ... arriva in via del tutto ufficiale la comunicazione della nuova stagione della trasmissione cult di Rai 3, ideata e condotta dall'amatissima giornalista di cronaca nera Franca Leosini. Proprio la ...

'Un programma con Franca Leosini? Subito! È una formidabile autrice e una donna carinissima' : 'Sciary' , 'Così mi chiamano tutti', dice, sogna una trasmissione con l'altra signora della cronaca nera italiana