Forza Italia sta morendo | l’agonia fotografata dai sondaggi

BERLUSCONI E GENTILONI : “IL GOVERNO FALLIRA' PRESTO”/ Nomine Rai - Forza Italia farà saltare il banco? : Silvio BERLUSCONI contro le Nomine Rai: "scelta Foa un pessimo segnale, il GOVERNO fallirà". Poi lancia appello a Salvini sul Decreto Dignità: "come fai a permetterlo?"(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 23:48:00 GMT)

Berlusconi e Gentiloni : “il Governo fallirà presto”/ Nomine Rai “pessimo segnale” : Forza Italia pronta al voto : Silvio Berlusconi contro le Nomine Rai: "scelta Foa un pessimo segnale, il Governo fallirà". Poi lancia appello a Salvini sul Decreto Dignità: "come fai a permetterlo?"(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 19:50:00 GMT)

Rai - nuovo appello del Pd a Forza Italia : non votate Foa : ... che ha fondato e di cui è presidente, come dipendente ricopre il ruolodi mixer video presso gli studi TV di Roma,- aggiunge "se veramente la politica volesse curare la Rai e i suoi malanni dovrebbe ...

Paradosso : Mediaset decide di Rai Forza Italia si spaccherà su Foa? : Salvini e Berlusconi ai ferri corti sul caso Foa. Già, Marcello Foa, il giornalista "sovranista" proposto dal Carroccio alla presidenza Rai, non soltanto non piace al Pd ma non mette d'accordo neanche Forza Italia e in primis il Cavaliere che ha fatto sapere di sentirsi "tradito" dalla decisione unilaterale del Ministro dell'Interno... Segui su affarItaliani.it

Rai - Pd : appello a Forza Italia - Foa non può fare il presidente : Roma, 29 lug., askanews, - Il Pd lancia un appello a Forza Italia per bloccare la nomina di Marcello Foa a presidente della Rai. 'Foa - afferma il senatore Davide Faraone, capogruppo Pd in commissione ...

Rai - Forza Italia : no a logica spartitoria e antidemocratica : Roma, 29 lug., askanews, - Forza Italia si opporrà una logica 'spartitoria e antidemocratica' nella nomina dei vertici della Rai. Lo sottolinea la capogruppo di Fi al Senato, Anna Maria Bernini. '...

BERLUSCONI - SCONTRO COL GOVERNO SU NOMINE RAI/ Forza Italia : “follia cancellare Tav - Salvini come fai?” : Silvio BERLUSCONI contro le NOMINE Rai: "scelta Foa un pessimo segnale, il GOVERNO fallirà". Poi lancia appello a Salvini sul Decreto Dignità: "come fai a permetterlo?"(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 15:00:00 GMT)

Rai - Berlusconi ‘gela’ Salvini e Governo : “nomine pessimo segnale”/ Tajani - “Forza Italia ha le mani libere” : Silvio Berlusconi contro le nomine Rai: "scelta Foa un pessimo segnale, il Governo fallirà". Poi lancia appello a Salvini sul Decreto Dignità: "come fai a permetterlo?"(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 13:21:00 GMT)

"Per Pd e Forza Italia non c'è più alcun futuro. Non serve neanche cambiare gli uomini : il problema sono i partiti in quanto tali" : "Credo che queste forze siano al governo perché hanno interpretato il cambiamento e in qualche modo lo hanno provocato. Oggi si sta completando la spallata alla politica dei partiti carrozzoni che dietro a una linea ideologica erano in realtà fabbriche di gruppi dirigenti allargati. Per questo credo non ci sia futuro per il Pd che, peraltro, è un prodotto di sintesi". Lo dice Enrico Mentana in una lunga intervista al ...

Ma Forza Italia voterà Foa o no? Berlusconi non risponde : 'Vedo una forte volontà spartitoria. Il carattere unilaterale della proposta per la Rai, che la maggioranza ha concordato solo al proprio interno, mi sembra un pessimo segnale'. Così il presidente di ...

Ma Forza Italia voterà Foa o no? Berlusconi non risponde : "Vedo una forte volontà spartitoria. Il carattere unilaterale della proposta per la Rai, che la maggioranza ha concordato solo al proprio interno, mi sembra un pessimo segnale". Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervistato da La Stampa risponde o meglio dribbla la domanda su Marcello Foa, cioè su come i forzisti voteranno in Commissione di Vigilanza sulla sua ...

"Per ora Forza Italia vota no". L'elezione di Foa è a rischio : Il nodo presidenza Rai si scioglierà, forse, mercoledì, e la conferma di Marcello Foa dipenderà tutta dalle scelte di Forza Italia e di Silvio Berlusconi. Mercoledì mattina si riunisce infatti la ...

Nomine Rai e Marcello Foa presidente : Forza Italia decisiva/ Ultime notizie : Berlusconi furioso - ma Salvini... : Nomine Rai: PD e Forza Italia contro Marcello Foa, nominato presidente dal Consiglio dei ministri. Di Maio lo difende: “Onesto e indipendente”. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 23:49:00 GMT)

TAV - IPOTESI REFERENDUM : PD SOSTIENE CHIAMPARINO/ Ultime notizie : insorge anche Forza Italia : Blocco Tav. Conte segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: Ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo stop, "costa di più interrompere i lavori"(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 23:34:00 GMT)