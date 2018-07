eurogamer

: Fortnite supera il milione di download su dispositivi iOS. #Fortnite - Eurogamer_it : Fortnite supera il milione di download su dispositivi iOS. #Fortnite - DJAniMa94 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - giuseppetond : RT @GiocoNews_it: Fortnite: titolo più remunerativo di giugno su #console -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Il traguardo era di quelli fortemente annunciati, ma comunque fa notizia il risultato diche suiOS ha da pocoto ildisull'Apple Store, diventando una delle app scaricate più velocemente nella storia della piattaforma.Sorprendentemente, al netto del suo successodeve accontentarsi del terzo posto di questa classifica, dato che Pokémon GO e Super Mario Run hanno raggiunto ildinella metà del tempo. Come possiamo notare nel grafico riportato da VG24/7, il Battle Royale di Epic Games ci ha impiegato 138 giorni dal lancio, mentre Pokémon GO in 71. Sul gradino più alto del podio troviamo Super Mario Run, con undiin soli 68 giorni.È significativo ricordare che questi dati riguardano la sola versione iOS del gioco, e in molti si chiedono quali altri strabilianti risultati avrà il titolo su Android, su ...