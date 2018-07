Fortnite per Android potrebbe tenersi alla larga dal Play Store

Fortnite supera il milione di download su dispositivi iOS : Il traguardo era di quelli fortemente annunciati, ma comunque fa notizia il risultato di Fortnite che su dispositivi iOS ha da poco superato il milione di download sull'Apple Store, diventando una delle app scaricate più velocemente nella storia della piattaforma.Sorprendentemente, al netto del suo successo Fortnite deve accontentarsi del terzo posto di questa classifica, dato che Pokémon GO e Super Mario Run hanno raggiunto il milione di ...

L’App Player BlueStacks permette di giocare a Fortnite Mobile su PC e di preregistrarsi in anteprima : Fortnite Mobile sarà probabilmente giocabile fino al 24 settembre esclusivamente sull'imminente Samsung Galaxy Note 9, oppure su un qualsiasi PC grazie all'App Player BlueStacks 3, un emulatore Android per PC e Mac sul quale lavora costantemente un team di oltre 50 ingegneri in India. Questa piattaforma offre la possibilità di giocare i titoli Android su PC anche non particolarmente performanti e di trasmettere lo streaming di qualsiasi gioco o ...

L’App Player BlueStacks permette di giocare a Fortnite su PC e di preregistrarsi in anteprima : Fortnite Mobile sarà probabilmente giocabile fino al 24 settembre esclusivamente sull'imminente Samsung Galaxy Note 9, oppure su un qualsiasi PC grazie all'App Player BlueStacks 3, un emulatore Android per PC e Mac sul quale lavora costantemente un team di oltre 50 ingegneri in India. Questa piattaforma offre la possibilità di giocare i titoli Android su PC anche non particolarmente performanti e di trasmettere lo streaming di qualsiasi gioco o ...

Niente Play Store in Fortnite per Android? Nuovi indizi gettano luce sul perché : Il popolarissimo Fortnite sarà lanciato presto su Android, questo è sicuro. Epic Games ha annunciato a maggio che Fortnite per Android sarà lanciato questa estate, ma la società non ha ancora annunciato ufficialmente una data di uscita. Una fonte di XDA Developer ha informato che il gioco verrà lanciato in esclusiva per il Samsung Galaxy Note 9, che verrà presentato il 9 agosto. C'è un elenco di smartphone Android che supporteranno Fortnite per ...

Come scaricare Fortnite per PC : Fortnite ha riscosso un enorme successo, attestandosi Come uno dei migliori battle royale disponibili attualmente. È riuscito in poco tempo a diventare anche una vera e propria moda. Molti personaggi famosi, infatti, hanno contribuito a far salire la “febbre da Fortnite”, contribuendo ad aumentare i già notevoli incassi. Se anche voi avete deciso di provare Fortnite, siete capitati nel posto giusto. In questa semplice guida vi ...

EA : Fortnite ispira la società per il cross-play : Il successo ottenuto da Fortnite nelle realizzazione di un gioco stile battle royale convince EA delle potenzialità del sistema “cross-play”. Comparto Gaming Secondo alcune indiscrezioni trapelate negli scorsi giorni, la direzione della Electronic Arts sta considerando l’idea del cross-play per altri giochi affini. Chris Evenden, vicepresidente delle relazioni con gli investitori, ha mostrato l’interesse ad espandere ad altri prodotti EA le ...

Nuovi problemi in Fortnite - un bug permette di creare muri invisibili : Continua senza sosta l'inarrestabile marcia di Fortnite, il Battle Royale di Epic Games che nel giro di una manciata di mesi si è imposto come uno dei titoli più giocati in assoluto nell'intero panorama videoludico mondiale. Un successo irrefrenabile e che ha fatto tremare anche veri e propri colossi del calibro di FIFA 18 e GTA Online, chiari mattatori delle classifiche di vendita che nell'ultimo periodo hanno però visto i propri numeri ...

Sorpresa per Fortnite : tornano i Missili guidati in Battaglia Reale - come cambieranno : Vi mancano i Missili guidati in Fortnite? Se la risposta è si abbiamo una notizia buona e una cattiva. La buona è che finalmente stanno per tornare, la cattiva è che subiranno una serie di bilanciamenti che probabilmente li renderanno molto diversi rispetto al passato. Durante l'ultimo video della serie degli aggiornamenti provenienti dagli sviluppatori, la stessa Epic Games ha annunciato che i Missili guidati torneranno presto in Fortnite. ...

Fortnite per Android esclusiva del Samsung Galaxy Note 9? : Samsung avrebbe stretto accordi con Epic Games per offrire per 30 giorni in esclusiva sul Samsung Galaxy Note 9 il gioco del momento Fortnite Fortnite per Android esclusiva del Samsung Galaxy Note 9? Fortnite, il gioco di successo del momento, è pronto a sbarcare su Android con una nuova versione, e potrebbe farlo dal prossimo Agosto […]

Fortnite per Android esclusiva del Samsung Galaxy Note 9? : Samsung avrebbe stretto accordi con Epic Games per offrire per 30 giorni in esclusiva sul Samsung Galaxy Note 9 il gioco del momento Fortnite Fortnite per Android esclusiva del Samsung Galaxy Note 9? Fortnite, il gioco di successo del momento, è pronto a sbarcare su Android con una nuova versione, e potrebbe farlo dal prossimo Agosto […]

Fortnite Android - uscita esclusiva per Galaxy Note 9? : Per Fortnite questa apparizione sul mondo Android potrebbe essere il primo fondamentale passo per ampliare il proprio bacino di utenti. Basti pensare che da quando è apparso sugli iPhone di Apple, ...

Fortnite per Android Esclusiva Del Galaxy Note 9 Per 30 Giorni : Fortnite per Android potrebbe essere un’Esclusiva temporanea di Galaxy Note 9. Fortnite per Android sarà disponibile per un mese solo su Galaxy Note 9 Fortnite Android solo su Galaxy Note 9 per 30 Giorni Brutte notizie per tutti gli utenti che aspettavano l’arrivo del gioco Fortnite su Android. A quanto pare infatti, il gioco Fortnite per Android arriverà […]

Fortnite per Android Esclusiva Del Galaxy Note 9 Per 30 Giorni : Fortnite per Android potrebbe essere un’Esclusiva temporanea di Galaxy Note 9. Fortnite per Android sarà disponibile per un mese solo su Galaxy Note 9 Fortnite Android solo su Galaxy Note 9 per 30 Giorni Brutte notizie per tutti gli utenti che aspettavano l’arrivo del gioco Fortnite su Android. A quanto pare infatti, il gioco Fortnite per Android arriverà […]

Fortnite su Android per Samsung Galaxy Note 9 in esclusiva dal 24 agosto : la data di uscita per tutti gli altri : Che gran colpo Fornite su Android in prima battuta su Samsung Galaxy Note 9 e nessun altro device. Un'esclusiva inaspettata quella del phablet del produttore sudcoreano pronto alla presentazione il prossimo 9 agosto e una mossa commerciale davvero sensata visto l'hype intorno al gioco mobile nella sua versione per il sistema operativo di Google. Quali i tempi dunque per il rilascio clamoroso? Il lancio del Samsung Galaxy Note 9 commerciale ...