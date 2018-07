Fortnite | la versione Android potrebbe non essere scaricabile dal Play Store | ma dal sito

eurogamer

: La versione #Android di #Fortnite potrebbe non appoggiarsi al #PlayStore - Eurogamer_it : La versione #Android di #Fortnite potrebbe non appoggiarsi al #PlayStore - GameXperienceIT : Fortnite: La versione mobile Android sarà giocabile per i primi 30 giorni solo su Samsung Galaxy Note 9 e BlueStack… - arocco1992 : Fortnite per Android: niente Google Play per questioni economiche | Rumor Fortnite in versione Android potrebbe n… -

(Di lunedì 30 luglio 2018), il popolare Battle Royale free-to-è atteso a breve su. A quanto pare però sembra che il titolo non si appoggerà al, bensì aldi Epic Games.Come riporta XDA, sulufficiale disono state trovate delle stringhe che spiegano come scaricare e installareMobile tramite il browser, con qualche cenno ai permessi di sicurezza da attivare super installare apk provenienti da altre fonti che non siano ildi Google.Oltre a questo un l'utente Reddit thesbros è riuscito a riprodurre la procedura di download e ha realizzato alcuni screenshot che confermerebbero il download via browser del gioco senza passare dal. Questo spiegherebbe il perché non sia disponibile una pagina di pre-registrazione sul, cosa strana visto la portata del titolo.Read more…