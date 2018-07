blogo

: Ministro Fontana sull'aborto: 'Lo Stato aiuti le donne a non farlo' - aldoceccarelli : Ministro Fontana sull'aborto: 'Lo Stato aiuti le donne a non farlo' - Politica111 : Ministro Fontana sull'aborto: 'Lo Stato aiuti le donne a non farlo' - polisblogit : Ministro Fontana sull'aborto: 'Lo Stato aiuti le donne a non farlo' -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Il Ministroha rilasciato un'intervista a 'La Verità', quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Il Ministro per la famiglia e le disabilità del Governo Conte è tornato sui temi che gli stanno a cuore:, coppie gay e natalità, ribadendo i suoi obiettivi politici anche se questi temi non rientrano nel famoso contratto di Governo. Il Ministro è contrario all'e ha pronta la sua ricetta per "risolvere" la situazione: "C'è da dire che in molti casi è per una preoccupazione economica che alcunedecidono di non avere figli. Mi piacerebbe che lofosse più vicino a questeper far capire loro che, nel dubbio, un figlio è meglio".Per favorire la natalità in Italia, secondobisognerà partire dalla riforma del sistema fiscale per favorire le famiglie numerose: "correggere le storture del sistema fiscale. Non è giusto che le famiglie che hanno ...