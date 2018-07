Fontana | Alle donne dico non abortite

Fontana : «Sui figli delle coppie gay applico la legge - e alle donne dico non abortite» : La guerra mediatica che si è scatenata contro di lui ha avuto il risultato di farlo apparire come il martire di un nuovo mondo». Quanto agli immigrati, Fontana ha chiarito che «servono a contrastare ...

Milan escluso dalle Coppe - Fontana : “tristezza infinita” : “Da grande tifoso del #Milan provo tristezza nel vederlo “condannato” a non disputare le #Coppe europee”. Lo scrive il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in un post su facebook. “Non mi interessa entrare nel merito della decisione e – continua – non voglio neppure conoscere le motivazioni della sentenza. L’amarezza di subire uno schiaffo morale così forte è davvero grande. E ...

Governo - il ministro Fontana pronto a prendersi la delega per la lotta alle tossicodipendenze : “Sarà tolleranza zero” : “Il decreto è pronto, ma non ancora firmato. Però credo che la delega per la lotta alle tossicodipendenze verrà assegnata a me”. Il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana anticipa così la scelta del Governo Conte sul tema della droga: “Ho già incontrato i funzionari del Dipartimento per le Politiche antidroga”, dice a La Stampa il leghista, già finito al centro delle polemiche per le frasi contro le coppie gay ...

Milan escluso dalle Coppe - Fontana : “tristezza infinita” : “Da grande tifoso del #Milan provo tristezza nel vederlo “condannato” a non disputare le #Coppe europee”. Lo scrive il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in un post su facebook. “Non mi interessa entrare nel merito della decisione e – continua – non voglio neppure conoscere le motivazioni della sentenza. L’amarezza di subire uno schiaffo morale così forte è davvero grande. E noi ...

"Ministro Fontana - esca dalle caverne". Nichi Vendola con il compagno e il figlio al GayPride : L'ex deputato, ex presidente della regione Puglia e fondatore di Sinistra Italiana è con suo marito, Ed Testa, progettista grafico con cui convive dal 2004, e il piccolo Tobia che la coppia ha avuto tre anni fa. "A uno come Fontana (di recente al centro dell'attenzione per l'infelice dichiarazione sulle famiglie arcobaleno, ndr), voglio solo dire di uscire dalle caverne"."Siamo qui - ci spiega - perché esistiamo come famiglia e ...

Fontana : “Mi batto per la normalità - contro di me attacchi violentissimi dalle élite” : Il ministro Fontana pubblica una lettera sul quotidiano "Il Tempo" per tornare sul tema delle famiglie Arcobaleno. Salvini: "Fontana farà il ministro dei disabili. Ma ritengo, senza dover essere accusato di omofobia, di poter pensare che i bimbi abbiano bisogno di un babbo e una mamma".Continua a leggere

Il ministro Fontana : 'No alle nozze gay - flat tax per nuclei con tre figli' : 'Basta giocare in difesa, lavorerò con tutti i ministeri per una politica family friendly. Obiettivo: invertire la denatalità perché senza figli non c'è futuro'. 'Fino ad oggi si è pensato che l'...