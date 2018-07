Fondo | morta norvegese Skofterud

Sci di Fondo in lutto : è morta a 38 anni la norvegese Vibeke Skofterud : Grave lutto nel mondo dello sci di fondo: è morta all’età di 38 anni la norvegese Vibeke Skofterud, ritiratasi dall’attività nel 2014. Dispersa nel corso della scorsa notte, la salma della scandinava è stata ritrovata domenica in mare in una zona a sud della Norvegia. Secondo quanto riferito dall’investigatore Sveinung Alsaker, l’ex-atleta sarebbe rimasta vittima di un incidente con la moto d’acqua, le cui ...