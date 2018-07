' Foa sovranista? La sovranità sta nella Costituzione' | Di Maio

Rai - Di Maio : Foa sovranista? Sovranità sta nella Costituzione : Roma, 30 lug., askanews, - 'Vorrei sapere quale è la motivazione per cui Foa non può essere il presidente della Rai. Se mi si dice che è sovranista io ricordo sempre che Sovranità è una parola che sta ...

Rai - Di Maio : ' Foa sovranista? Se è reato - arrestateci tutti' : "Vorrei sapere qual è la motivazione per cui Marcello Foa non può essere il presidente della Rai. Perché è un sovranista? Se questo è un reato , allora arrestateci tutti". Lo afferma il vicepremier ...

" Foa inadeguato perché sovranista? Ma sovranità non è una parolaccia" : "Marcello Foa, la sua storia parla da sé. E' una persona di totale indipendenza ed e' sempre stato un po' fuori dal coro". Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio a Omnibus su La7. "La Rai - aggiunge - è un'istituzione che adesso ha bisogno di stimoli". "Io mi aspetto di capire quali siano le vere ragioni per non votarlo come presidente della Rai. E' un allievo di ...

Il Presidente Sovranista. Chi è Marcello Foa - il nuovo presidente della Rai : Un sovranista convinto al piano più alto di Viale Mazzini. Il Consiglio dei ministri ha indicato su proposta del ministro dell'Economia Tria il nuovo presidente della Rai. Giornalista, scrittore e docente di comunicazione, Marcello Foa è la figura prescelta in quota Lega per le cariche di vertice del servizio pubblico (l'amministratore delegato sarà Fabrizio Salini, ex ad di La7 in quota M5S). Ex inviato de Il Giornale, al ...