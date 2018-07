Foa presidente Rai se Forza Italia prende il Tg2 | Antonio Preziosi in pole

Nomine Rai - Meloni “sì Marcello Foa presidente”/ Domani voto Cda - FI verso No : Fico “questa legge non va bene” : Nomine Rai, Domani voto in Cda: Meloni, "sì a Marcello Foa presidente". Mercoledì Commissione Vigilanza, Forza Italia verso il No: Fico, "non mi piace questa legge". Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 19:01:00 GMT)

Giorgia Meloni : "La sinistra ci ha convinto - voteremo Foa presidente Rai" : Si continua a parlare della nomina di Marcello Foa alla presidenza Rai: dopo l'annunciato voto contrario di FI e Pd, FdI annuncia che 'la sinistra ci ha convinto ' a votarlo come 'presidente della Rai'...

Marcello Foa - cosa chiede Silvio Berlusconi per eleggere il presidente della Rai : Stando ai numeri su cui possono contare oggi Lega e M5s in Commissione di Vigilanza Rai, le speranze che Marcello Foa sia votato come prossimo presidente della Rai sono poche, ma non pochissime. La ...

Fioccano critiche su Foa. Fi : presidente non può essere tifoso. Pd : provocazione. Anzaldi : stop dal Cda : Mentre si avvicina la data del voto in Commissione di Vigilanza, fissata per mercoledì 1 agosto, continuano i giudizi dal mondo politico sulla figura di Marcello Foa, e sul suo ruolo da presidente nel Cda Rai. 'La nomina di Marcello Foa a presidente Rai può essere bloccata già domani dalla votazione prevista nel Cda dell'...

Rai : governo propone Marcello Foa presidente - è scontro politico : Si occupò di politica estera per molti anni, rimanendo al Giornale anche dopo che Montanelli se ne andò, e diventando direttore del sito nel 2010. Molto attivo su Twitter dove sostiene Lega e 5S, ...

Il tweet choc della docente sulla nomina di Foa come presidente Rai : "Gli ebrei fascisti finiscono nei forni" : La domanda sorge spontanea: di che hanno paura coloro che hanno retto il mondo dell'informazione negli ultimi anni? Roversi Grazia

Tajani : "Forza Italia non voterà Foa presidente della Rai - Salvini avrebbe dovuto consultarci" : Dal vicepresidente di Forza Italia stop a Foa presidente di Viale Mazzini: "Avremmo voluto che si fosse seguito un metodo diverso". Netta opposizione al decreto dignità e all'atteggiamento del M5s sul capitolo Tav. A Salvini: "Auspico che la Lega torni a far parte del centrodestra"

Tajani : "Forza Italia non voterà Foa presidente Rai" | Tav e Dl dignità - attacco al governo : Dal vicepresidente di Forza Italia stop a Foa presidente di Viale Mazzini: "Avremmo voluto che si fosse seguito un metodo diverso". Netta opposizione al decreto dignità e all'atteggiamento del M5s sul capitolo Tav. A Salvini: "Auspico che la Lega torni a far parte del centrodestra"

Rai - Salvini non tratta su Foa presidente. Berlusconi accusa : “È ostaggio del M5S” : Gli ambasciatori sono al lavoro, timidamente, su come evitare lo scontro frontale tra Lega e Forza Italia in commissione Vigilanza Rai che dopodomani dovrebbe eleggere il presidente di viale Mazzini. Pontieri sfiduciati di fronte al muro alzato da Matteo Salvini che tiene duro sul nome di Marcello Foa. Non risponde alle telefonate in arrivo a Milan...

Rai - Salvini non tratta su Foa presidente. Berlusconi accusa : "È ostaggio del M5S" : La questione è politica, serve una figura di garanzia condivisa dai due terzi della Vigilanza Rai. Una maggioranza che Lega e 5 Stelle non hanno. Non c'è merce di scambio'.

Marcello Foa - la rivelazione sul quasi presidente della Rai : 'Quello che ancora non sapete su di lui' : C' è un diavolo che non avevamo mai scoperto, e che all' improvviso è spuntato dagli inferi dove non si notava in mezzo agli altri. Ma ora è lì, tremendo con le sue corna, la coda a sputare fuoco e ...

Marcello Foa presidente Rai : le opposizioni sono contrarie. Nomina a rischio : Marcello Foa Tutti contro Marcello Foa. La strada che deve portare il giornalista alla Presidenza Rai (ruolo per cui è stato designato dal governo) si sta rivelando piena di ostacoli. E tutto potrebbe saltare già nelle prossime ore. La Nomina in questione dovrà ottenere l’ok da parte della Commissione di Vigilanza con il voto dei 2/3 dei componenti, quota che tuttavia rischia di non essere raggiunta. I partiti d’opposizione, infatti, ...

Rai - Pd : appello a Forza Italia - Foa non può fare il presidente : Roma, 29 lug., askanews, - Il Pd lancia un appello a Forza Italia per bloccare la nomina di Marcello Foa a presidente della Rai. 'Foa - afferma il senatore Davide Faraone, capogruppo Pd in commissione ...

Foa presidente Rai - l'altolà di Tajani : 'La tv pubblica non è una colonia M5s' : Fine settimana in Campania per Antonio Tajani. Il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia è stato venerdì a Pratola Serra, in provincia di Avellino, e ieri a Vietri sul Mare,...