Foa lavora per Berlusconi | passa Che errore se torna il Nazareno

(Di lunedì 30 luglio 2018) Rai, intervista di Affaritaliani.it ad Alessandro Morelli, responsabile Comunicazione della Lega. "Foa è la persona migliore in questa fase storica e culturale per rilanciare un'azienda ferma come la Rai" Segui su affaritaliani.it