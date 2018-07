Foa | la Rai e il futuro del Centrodestra

Foa presidente Rai se Forza Italia prende il Tg2 : Antonio Preziosi in pole : La questione Rai tiene banco. La votazione della commissione di Vigilanza sul candidato alla presidenza scelto dal governo fa trattenere il fiato. Soprattutto all'interno della Lega. Perché scegliere ...

Nomine Rai - Meloni “sì Marcello Foa presidente”/ Domani voto Cda - FI verso No : Fico “questa legge non va bene” : Nomine Rai, Domani voto in Cda: Meloni, "sì a Marcello Foa presidente". Mercoledì Commissione Vigilanza, Forza Italia verso il No: Fico, "non mi piace questa legge". Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 19:01:00 GMT)

Rai - Di Maio : Foa sovranista? Sovranità sta nella Costituzione : Roma, 30 lug., askanews, - 'Vorrei sapere quale è la motivazione per cui Foa non può essere il presidente della Rai. Se mi si dice che è sovranista io ricordo sempre che Sovranità è una parola che sta ...

Tajani ha annunciato che Forza Italia non voterà Foa alla presidenza della Rai : Forza Italia non voterà Marcello Foa alla presidenza della Rai, facendo mancare la necessaria maggioranza in Commissione di Vigilanza, dove gli azzurri contano 7 membri. E non tanto per il profilo '...

Rai - Di Maio : 'Foa sovranista? Se è reato - arrestateci tutti' : "Vorrei sapere qual è la motivazione per cui Marcello Foa non può essere il presidente della Rai. Perché è un sovranista? Se questo è un reato, allora arrestateci tutti". Lo afferma il vicepremier ...

Giorgia Meloni : "La sinistra ci ha convinto - voteremo Foa presidente Rai" : Si continua a parlare della nomina di Marcello Foa alla presidenza Rai: dopo l'annunciato voto contrario di FI e Pd, FdI annuncia che 'la sinistra ci ha convinto ' a votarlo come 'presidente della Rai'...

Rai - Forza Italia conferma il no a Foa. Tajani 'Non possiamo votarlo'. Sì di Meloni ma non basta : ROMA - A due giorni dal voto della Vigilanza, il nome di Marcello Foa come presidente della Rai infiamma lo scontro politico e divide il centrodestra. Secondo il deputato del Pd Michele Anzaldi , ...

Marcello Foa - cosa chiede Silvio Berlusconi per eleggere il presidente della Rai : Stando ai numeri su cui possono contare oggi Lega e M5s in Commissione di Vigilanza Rai, le speranze che Marcello Foa sia votato come prossimo presidente della Rai sono poche, ma non pochissime. La ...

Rai - il governo va avanti con Foa Allo scontro in Vigilanza. Esclusivo : "Non cambiamo". Fonti ai massimi livelli dell'esecutivo spiegano ad Affaritaliani.it la linea della maggioranza Lega-M5S dopo che Forza Italia ha ufficializzato il no a Marcello Foa alla presidenza della Rai. Il governo ha quindi deciso di andare Allo scontro mercoledì in Commissione di Vigilanza... Segui su affaritaliani.it

Nomine Rai - Tajani : 'Non voteremo Foa - è stato seguito un metodo sbagliato' : 'Non possiamo votare Marcello Foa perché non è stato rispettato il metodo normale. Non siamo stati consultati'. Così Antonio Tajani sulla candidatura del giornalista alla presidenza della Rai. Il ...

Rai - il governo va avanti con Foa Allo scontro in Vigilanza. Esclusivo : "Non cambiamo". Fonti ai massimi livelli dell'esecutivo spiegano ad Affaritaliani.it la linea della maggioranza Lega-M5S dopo che Forza Italia ha ufficializzato il no a Marcello Foa alla presidenza della Rai. Il governo ha quindi deciso di andare Allo scontro mercoledì in Commissione di Vigilanza... Segui su affaritaliani.it

Marcello Foa - un giornalista ‘organico’ a capo della Rai : Abbiamo passato gli ultimi 15 anni con poche convinzioni. Una, però, era granitica: Il Giornale del fu Indro Montanelli – in mano alternativamente al duo Belpietro-Feltri – lasciava poco spazio alla informazione. Al contrario, asservito al patron Silvio Berlusconi, si era attirato tutte le ire del resto della stampa per operazioni, in seguito, definite di killeraggio mediatico. Uno strumento politico ben congeniato, a uso e consumo ...

Rai - Anzaldi Pd 'Nomina Foa può essere bloccata dal Cda' : ROMA - Continua a suscitare polemiche nelle opposizioni la candidatura di Marcello Foa a presidente Rai. Secondo il deputato del Pd Michele Anzaldi , segretario della commissione di Vigilanza Rai, 'la ...

Rai - Anzaldi : la nomina di Foa può essere blContinuano le critiche su Foa - : Mentre si avvicina la data del voto in Commissione di Vigilanza, fissata per mercoledì 1 agosto, continuano i giudizi dal mondo politico sulla figura di Marcello Foa, e sul suo ruolo da presidente nel Cda Rai. 'La nomina di Marcello Foa a presidente Rai può essere bloccata già domani dalla votazione prevista nel Cda dell'...