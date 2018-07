agi

: “Foa inadeguato perché sovranista? Ma sovranità non è una parolaccia”: “Marcello Foa, la sua storia parla da sé. E… - ApocalisseLaica : “Foa inadeguato perché sovranista? Ma sovranità non è una parolaccia”: “Marcello Foa, la sua storia parla da sé. E… - contribuenti : 'Foa inadeguato perché sovranista? Ma sovranità non è una parolaccia' - Agenzia_Italia : 'Foa inadeguato perché sovranista? Ma sovranità non è una parolaccia'. Così Di Maio a #omnibusla7 -

(Di lunedì 30 luglio 2018) "Marcello Foa, la sua storia parla da sé. E' una persona di totale indipendenza ed e' sempre stato un po' fuori dal coro". Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio a Omnibus su La7. "La Rai - aggiunge - è un'istituzione che adesso ha bisogno di stimoli". "Io mi aspetto di capire quali siano le vere ragioni per non votarlo come presidente della Rai. E' un allievo di Montanelli, ha portato avanti tante battaglie contro le fake news, è uno che ha diretto giornali, è stato a capo di gruppi editoriali. Adesso dicono che non è all'altezza perché è un. Ma sovranità è una parola che sta all'articolo uno della Costituzione, non è una brutta parola, non è una".