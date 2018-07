Flavio Insinna ammette i suoi limiti | “Non posso sostituire Frizzi”

lanostratv

(Di lunedì 30 luglio 2018)si prepara per L’Eredità: “Studierò tutta l’estate” Da lunedì 24 settembresarà al timone della 17esima edizione de L’Eredità, il game più longevo della televisione italiana con alle spalle oltre 3700 puntate e guidata negli anni da Amadeus, Carlo Conti e l’indimenticabile Fabrizio Frizzi.avrà una missione tutt’altro che semplice che è stata segnata da numerose polemiche e critiche. C’è chi non ha ancora perdonato il famoso fuorionda ad Affari tuoi e chi reputa che non sia il degno erede alla guida de L’Eredità dopo Frizzi. Nella vita, però, un’ulteriore chance non la si nega a nessuno. Per fronteggiare questa grande responsabilità,ce la sta mettendo tutta e durante l’estate sta studiando per cercare di fare un degno debutto come presentatore del quiz show di Rai1. In ...