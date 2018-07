Fincantieri | a Muggiano al via lavori prima corvetta per Qatar

sportfair

(Di lunedì 30 luglio 2018) Roma, 30 lug. (AdnKronos) – Al via idellaper il. Alla presenza del Vice Primo Ministro e Ministro della Difesa delKhalid Bin Mohamed Al Attiyah e del Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, accolti dal presidente e dall’amministratore delegato diGiampiero Massolo e Giuseppe Bono, si è svolta oggi presso lo stabilimento di(La Spezia) la cerimonia per il taglio lamiera dellaclasse ‘Doha”, commissionata adal Ministero della Difesa delnell’ambito del programma di acquisizione navale nazionale.Nell’acquisizione di questo prestigioso contratto,ha prevalso sugli altri competitor grazie ad un progetto ritenuto in assoluto il più avanzato e innovativo. La presenza odierna dei due ministri testimonia, sottolinea il gruppo in una nota, la valenza ...