FILIPPO BISCIGLIA La malattia | Sono stato il primo bambino a non rimanere

Temptation Island - FILIPPO BISCIGLIA racconta come ha superato la malattia : Filippo Bisciglia, 41 anni, conduttore di Temptation Island, ha raccontato della malattia che lo ha colpito da piccolo e di come sia riuscito a superarla. In una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato di come la sua infanzia, per quanto bella, sia stata segnata dal morbo di Perthes contro il quale ha lottato tenacemente: “Dai due ai quattro anni non ho potuto camminare“. Si tratta di una malattia degenerativa che ...

FILIPPO BISCIGLIA : “Ho sofferto del morbo di Perthes…” : Filippo Bisciglia parla della malattia che lo ha colpito durante l’infanzia Filippo Bisciglia reduce dal successo delle tre puntate di Temptation Island, si è lasciato andare ad un’intervista molto intima rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, in cui, tra le altre cose, ha anche parlato della terribile malattia che lo ha colpito durante i suoi primi anni di vita. Come svelato dal noto conduttore, ha sofferto del morbo di Perthes, il ...

“Furioso”. Temptation Island - FILIPPO BISCIGLIA questa non la manda giù : La seconda puntata della quinta edizione di Temptation Island ha sbaragliato ogni concorrenza – compresa la temibile fiction di Tutto Può Succedere 3 in onda su Rai1 – e ha fatto volare altissimo il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, tenendo incollati alla TV oltre quasi 4 milioni di telespettatori con uno oltre il 27% di share. Grande soddisfazione in casa Mediaset. “Numeri record anche tra i giovanissimi: ...

Temptation Island - una brutta voce : sta succedendo dietro le quinte. FILIPPO BISCIGLIA spiazza tutti : Temptation Island 2018 è appena cominciato. Due settimane fa l’esordio, lunedì scorso, quindi la seconda puntata, è già record d’ascolti. Record vero, perché mai il docu-reality estivo di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia, ha mai registato quei numeri. Eccoli: nella gara degli ascolti tv, Temptation, programma prodotto da Maria De Filippi, ha battutoTutto può succedere, la fiction in onda su RaiUno con 3.885.000 ...

