Fifa 18 Patch : nuovo patch disponibile per PC : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 18 per la versione PC che risolve in particolare alcuni problemi della modalità Fifa World Cup Ultimate Team. Al momento non è noto se tale patch sia necessaria anche per le versioni PS4 ed Xbox One. Di seguito le note di rilascio: Aggiorneremo questo articolo non appena ci […] L'articolo Fifa 18 patch: nuovo patch disponibile per PC proviene da I Migliori di Fifa.