Nomine Rai - Meloni “sì Marcello Foa presidente”/ Domani voto Cda - FI verso No : Fico “questa legge non va bene” : Nomine Rai, Domani voto in Cda: Meloni, "sì a Marcello Foa presidente". Mercoledì Commissione Vigilanza, Forza Italia verso il No: Fico, "non mi piace questa legge". Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 19:01:00 GMT)

Autostrade : tutor riaccesi da domani e bollini neri/ Esodo estivo a rilento : il bollettino del trafFico : Esodo estivo: bollino nero 4 e 11 agosto sulle Autostrade. bollettino traffico per i primi 2 weekend del mese. Bollino rosso invece per il 28 e 29 luglio, nonché per Ferragosto(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 14:56:00 GMT)

Regeni - Fico : “Non mi arrenderò mai nella ricerca della verità. Domani incontro presidente del Parlamento egiziano” : “Giulio Regeni? Per me è una questione fondamentale. Domani incontrerò il presidente del Parlamento egiziano. La verità su quanto è successo non vale solo per la dignità della famiglia ma di tutti noi, delle istituzioni. Noi siamo vicini al cento per cento a famiglia Regeni“. Sono le parole pronunciate dal presidente della Camera, Roberto Fico, sull’assassinio di Giulio Regeni. E aggiunge: “Sono contento che anche il ...

Regeni : Fico - domani vedo omologo Egitto : ANSA, - ROMA, 19 LUG - "La questione Regeni è per me fondamentale. domani incontrerò il presidente del Parlamento egiziano. La verità su quanto è successo non vale solo per la dignità della famiglia ...

Decreto Dignità - Fico : 'Credo a Di Maio'. E la 'manina' diventa un'ossessione : Accuse confermate anche dall'ex premier Matteo Renzi, oggi 'senatore semplice' del Pd: "Salvini attacca me e il mio governo sull'immigrazione per non parlare di economia e degli 80mila posti di ...

Suburra 2 - le anticipazioni di Claudia Gerini : ‘Sara coinvolta nel trafFico di esseri umani’ : Pronti per la seconda stagione di Suburra – La serie? Sono in corso da inizio aprile, a Roma, le riprese (il 16 luglio, sotto la Vela di Calatrava – Tor Vergata, il regista Andrea Molaioli gira il settimo episodio su di un totale di 24, in più di 100 location) del secondo capitolo del primo crime thriller italiano originale Netflix. Suburra, la cui seconda stagione era stata annunciata già a gennaio, è prodotto da Cattleya in ...

MotoGp Germania - la classifica : Marc Marquez si conferma - ottimo Valentino Rossi - in difFicoltà Dovizioso [FOTO] : 1/13 AFP/LaPresse ...

Germania : in primi 5 mesi giù trafFico aereo interno - pesa fallimento Air Berlin : Roma, 14 lug. (AdnKronos/dpa) – La bancarotta di Air Berlin, nello scorso ottobre, pesa sul traffico aereo domestico tedesco, che ha visto, nei primi mesi di quest’anno, un rilevante calo. Secondo i dati dell’associazione degli aeroporti tedeschi Adv, da gennaio a maggio si è registrata una flessione del 5% rispetto allo stesso periodo del 2017. “Gli aeroporti tedeschi stanno subendo le conseguenze del processo di ...

MotoGP - GP Germania 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Ducati scatenate - Lorenzo in testa! Valentino Rossi in difFicoltà : Ducati letteralmente strepitose nelle prove libere 2 del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Le Rosse si sono scatenate nella seconda sessione al Sachsenring e hanno dato un segnale sonoro a tutta la concorrenza: per il podio ci sono anche loro. Il miglior tempo è stato firmato da Jorge Lorenzo che, dopo una problematica FP1, ha piazzato un notevole 1:20.886 nella parte finale del turno infliggendo così 25 centesimi di distacco ...

Demanio - ecco i 5 vincitori del contest fotograFico #fermoimmobile : Roma - L'Agenzia del Demanio ha annunciato, durante un evento in diretta sui social, le cinque foto vincitrici del contest fotografico #fermoimmobile, scelte da Roberto Reggi, Direttore dell'Agenzia, ...

Fondi Lega - domani Salvini da Mattarella/ Ultime notizie 100 conti in 40 banche : Fico “sentenze da rispettare” : Fondi Lega, indagine su 100 conti in 40 banche: Ultime notizie, Procura cerca soldi scomparsi, domani Sergio Mattarella riceve Matteo Salvini al Colle(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:39:00 GMT)

Toscani : “Salvini? Manca di umanità - è un vecchio. Fico? Non la pensa come il leghista ma è un collaborazionista” : “Salvini? Questa sua Mancanza di visione dell’umanità mi fa veramente paura. Per me lui Manca di umanità. Ha preso il 17% di voti? Cosa vuol dire? Anche Mussolini ha preso tanti voti e poi quella percentuale non è la maggioranza”. Così a In Onda (La7) il fotografo Oliviero Toscani critica la politica migratoria del ministro dell’Interno. E rincara: “Salvini ha una mentalità vecchia quando dice che i migranti devono tornare a casa loro. Invece ...