Fiamme in un capannone agricolo | pompieri al lavoro

INCENDIO A MILANO - DEPOSITO RIFIUTI AMSA IN Fiamme/ Video ultime notizie : segni di cedimento nel capannone : MILANO, INCENDIO nel DEPOSITO di RIFIUTI AMSA di via Lombardi: ultime notizie, allarme nube tossica, al lavoro vigili del fuoco e il nucleo specializzato Nbcr(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 17:40:00 GMT)

Druento - incendio al capannone Cidiu : rifiuti in Fiamme/ Ultime notizie - video : attesa per rilevazioni Arpa : Druento, incendio al capannone Cidiu: rifiuti in fiamme, video. Ultime notizie: attesa per rilevazioni Arpa, oggi è previsto sopralluogo. I carabinieri indagano sulle cause del rogo(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 09:51:00 GMT)

Capannone in Fiamme in serata a Delebio : Intervento dei vigili del fuoco questa sera a Delebio per un incendio che ha distrutto un Capannone adibito a fienile e ripostiglio. Per cause in corso di accertamento, le fiamme sono divampate ...