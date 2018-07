Festival economia 2019 e populismo

Il sociologo Franco Caccia al Festival dell'economia di Trento : Il Festival dell'economia di Trento , città sede di affermate università, è da anni lo spazio ideale per un confronto sui temi che riguardano il futuro con coloro i quali sono i protagonisti diretti ...

Il sociologo Franco Caccia al Festival dell'economia di Trento : ... città sede di affermate università, è da anni lo spazio ideale per un confronto sui temi che riguardano il futuro con coloro i quali sono i protagonisti diretti del cambiamento nel mondo del lavoro ...

prima comunicazione * Festival economia di Trento : Il meglio dentro una rivista della provincia - Grande successo dell'evento - 218 relatori per 104 eventi - - : Per leggerlo clicca qui Il meglio del Festival dell'Economia di Trento dentro una rivista. Grande successo dell'evento: 218 relatori per 104 eventi