Ferrovie | il governo nomina la nuova governance | Sanno far marciare i treni

Toninelli "dimette" Cda Ferrovie : Mazzoncini lascia in polemica col governo : Renato Mazzoncini lascia l'incarico di amministratore delegato di Ferrovie dello Stato dopo "meno di tre anni a seguito della decisione del nuovo governo di applicare lo spoil system" spiega con una lettera ai dipendenti il manager. Mazzoncini reagisce così alla scelta del governo di "licenziare" tutto il Consiglio di amministrazione (Cda) di FS non senza rivendicare però gli obiettivi raggiunti sotto la sua gestione:"In questo triennio FS ...

Ferrovie : Fontana - bene governo considera prioritario trasporto regionale : Milano, 26 lug. (AdnKronos) – “L’intervento del governo sul cda delle Fs fa, finalmente, un po’ di chiarezza. Attendiamo con fiducia i passi successivi, registrando con soddisfazione le dichiarazioni del ministro Toninelli su un rinnovato, atteso, impegno verso il trasporto regionale , considera to finalmente strategico”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana , commentando ...

Ferrovie dello Stato - Mazzoncini : “Lascio perché il governo applica spoil system. In questi 3 anni i bilanci migliori di sempre” : Dopo la decisione del ministero dei Trasporti di azzerare il cda delle Ferrovie dello Stato , l’amministratore delegato uscente Renato Mazzoncini scrive ai dipendenti del gruppo rivendicando i risultati degli ultimi tre anni . “A seguito della decisione del nuovo governo di applica re lo spoil system, lascio l’incarico di Ad di Ferrovie dello Stato Italiane”, scrive il manager che era Stato scelto dall’ex premier Matteo Renzi e ...

Il governo 'azzera' i vertici di Ferrovie : assemblea per il rinnovo entro il 31 luglio : Roma - L'assemblea delle Ferrovie dello Stato per il rinnovo del Cda deve essere convocata entro il 31 luglio prossimo. Lo chiedono i ministeri dell'Economia e dei Trasporti nella lettera indirizzata ai consiglieri di amministrazione della società. 'Si chiede di provvedere - è scritto - alla convocazione d'urgenza dell'assemblea dei soci per il ...