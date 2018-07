Ferrovie dello Stato | arriva il nuovo cda | Battisti ad | Castelli presidente

Ferrovie dello Stato - nomine di Toninelli : “Battisti ad e Castelli presidente. Due manager interni - rilancio dei regionali” : “Alla faccia di chi ci accusava di voler occupare delle poltrone, ai primi due gradini abbiamo messo due eccellenti manager interni all’azienda“. Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli annuncia così la nomina di Gianfranco Battisti a nuovo amministratore delegato e di Gianluigi Vittorio Castelli a presidente di Ferrovie dello Stato. Due persone, rivendica in un post su Facebook Toninelli, che “a differenza di qualche ...

Ferrovie dello Stato - cda azzerato contro Toninelli : “Rispettato lo statuto. Pronti a azioni di tutela della nostra reputazione” : Il consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, di cui il ministro Danilo Toninelli ha deciso la decadenza, minaccia “azioni di tutela” della propria “reputazione e professionalità” contro il titolare delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il cda ha diffuso una nota in cui, “in riferimento a quanto dichiarato dal Ministro”, sottolinea di “essersi attenuto strettamente e diligentemente alle ...

Ferrovie dello Stato - Mazzoncini : “Lascio perché il governo applica spoil system. In questi 3 anni i bilanci migliori di sempre” : Dopo la decisione del ministero dei Trasporti di azzerare il cda delle Ferrovie dello Stato, l’amministratore delegato uscente Renato Mazzoncini scrive ai dipendenti del gruppo rivendicando i risultati degli ultimi tre anni. “A seguito della decisione del nuovo governo di applicare lo spoil system, lascio l’incarico di Ad di Ferrovie dello Stato Italiane”, scrive il manager che era Stato scelto dall’ex premier Matteo Renzi e ...

Renato Mazzoncini si è dimesso da amministratore delegato di Ferrovie dello Stato : Renato Mazzoncini si è dimesso da amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. La notizia è stata data da Reuters, che cita una comunicazione interna inviata oggi da Mazzoncini ai dipendenti della società. Mercoledì il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli aveva chiesto The post Renato Mazzoncini si è dimesso da amministratore delegato di Ferrovie dello Stato appeared first on Il Post.

Ferrovie dello Stato - Pd : “Azzeramento cda è spartizione selvaggia di poltrone tra M5S e Lega” : Il Pd ha attaccato duramente il governo, dopo l'annuncio del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, che ha fatto decadere i sette membri del cda di Ferrovie dello Stato, compreso l'amministratore delegato Renato Mazzoncini.Continua a leggere

Ferrovie dello Stato - Toninelli firma decadenza intero Cda : Con un post sulla sua pagina Facebook, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha annunciato di aver firmato la decadenza dell'intero Cda di Ferrovie dello Stato. Nei ...

Il ministro Danilo Toninelli azzera i vertici di Ferrovie dello Stato : Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli annuncia: "Ho appena firmato la decadenza dell'intero Cda di Ferrovie dello Stato". Il rinnovo per un altro triennio era arrivato a fine 2017 dal governo Gentiloni. L'Ad Renato Mazzoncini era Stato rinviato a giudizio per truffa e lo statuto Fs prevedeva la sua decadenza.Continua a leggere

Toninelli e Tria sciolgono il cda di Ferrovie dello Stato : Il consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato è Stato sciolto con un provvedimento del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli (che informa della sua decisione su Facebook) firmato insieme al ministro dell'Economia Giovanni Tria. "Ho appena firmato la decadenza dell

Ferrovie dello Stato - Toninelli firma decadenza intero Cda : Con un post sulla sua pagina Facebook, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha annunciato di aver firmato la decadenza dell'intero Cda di Ferrovie dello Stato. Nei ...

Ferrovie dello Stato - il governo azzera i vertici. Toninelli : “Chiudiamo col passato. Priorità a treni regionali e pendolari” : Cambiano i vertici delle Ferrovie dello Stato. Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, in un post su facebook ha annunciato di aver firmato la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione di Fs “per chiudere con il passato“. Lo scorso 11 giugno l’amministratore delegato Renato Mazzoncini è Stato rinviato a giudizio per truffa nell’inchiesta sui contributi pubblici ricevuti da Umbria ...

Toninelli : "Ho firmato la decadenza del cda di Ferrovie dello Stato per chiudere con il passato" : Il ministro Toninelli ha firmato la decadenza del consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato per "chiudere con il passato". Lo ha annunciato con un post su Facebook. L'intenzione del vertice del ministero delle Infrastrutture è porre maggiore attenzione nei confronti dei pendolari e della qualità dei loro spostamenti: "Pensiamo che non esista attività industriale, soprattutto se prodotta al servizio dei cittadini, ...

Assunzioni Ferrovie dello Stato : cercasi personale da inserire in diversi settori : Per chi fosse alla ricerca di un posto di lavoro, Ferrovie dello Stato potrebbe essere una buona opportunita'. Il gruppo è infatti intenzionato ad effettuare delle Assunzioni che dovrebbero andare oltre i mille addetti entro fine anno. Il piano di recruiting e di crescita dovrebbe andare avanti fino al 2026. Gia' nel corso di quest'anno e dell'anno prossimo, le Assunzioni saranno diverse ed hanno lo scopo di aiutare il turn over del personale ...

Ferrovie dello Stato assume e cerca nuovi macchinisti : Sono aperte le posizioni per consulente del lavoro a Firenzeper cui si richiedono candidati con laurea in Giurisprudenza o Economia, conoscenza inglese, Sistema Payroll Zucchetti ed esperienza di ...

Assunzioni Ferrovie dello Stato/ Offerte di lavoro : posizioni aperte con laurea in ingegneria industriale : Assunzioni Ferrovie dello Stato, nuovi posti di lavoro: si cercano macchinisti e anche altri posti ruoli. Le scadenze sono alla fine di questo mese, partono le candidature.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 01:00:00 GMT)