Ferrari | sfuma la dedica Nella formula gregario ride Hamilton in fuga

F1 - GP Ungheria 2018 : Ferrari - gli errori si pagano. Pit stop troppo lento - sfumata la chance di vittoria per Vettel : Due Ferrari sul podio in Ungheria, ma nessuna delle due sul gradino più alto. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen hanno fatto praticamente da cornice nelle foto di rito a Lewis Hamilton, vincitore a Budapest ed ora in fuga in classifica, dove ha allungato a +24. Tanto lo ha fatto la qualifica di ieri, dove la pioggia è stata quanto mai provvidenziale per il pilota britannico, che si è confermato una volta di più il più veloce sull’acqua. ...