Ferita all' occhio Daisy Osakue | atleta azzurra Salvini | «Non c' è emergenza razzismo»

Daisy Osakue - Ferita azzurra di atletica : colpita da un uovo lanciato da un’auto. “Lesione alla cornea - Europei a rischio” : Daisy Osakue, primatista italiana under 23 nel lancio del disco, è stata aggredita questa notte mentre rientrava a casa con gruppo di amici, a Moncalieri. La giovane 22enne della nazionale italiana di atletica leggera, nata a Torino da genitori nigeriani, è stata colpita duramente al volto da un uovo lanciato da un’auto in corsa: trasportata all’ospedale Oftalmico di Torino, ha riportato una lesione alla cornea e dovrà essere operata. ...

Centrata alla schiena da un sasso - Ferita una 55enne : Si tratta di una turista raggiunta da una pietra distaccatasi dal sentiero mentre era seduta sul bordo della pista

Monviso - per la nebbia cade dalla parete : Ferita escursionista : A causa dell’improvvisa nebbia che ha avvolto il Monviso, una alpinista è caduta dalla parete sud della montagna, durante una discesa lungo la via normale. Trasportata in ospedale dai medici e dagli infermieri del 118, la donna ha riportato un trauma lieve al volto e alcuni traumi costali. Per il maltempo, i tecnici del Soccorso alpino e speleologico Piemonte hanno potuto calarsi solo sino a 150 metri di dislivello. Con l’aiuto dei ...

Roma - bimba rom Ferita alla schiena : procura apre fascicolo per lesioni gravissime : La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per il ferimento di una bambina rom di un anno che sarebbe stata raggiunta da un colpo sparato alla schiena da una pistola ad aria compressa mentre si trovava martedì scorso con la madre in via Togliatti a Roma. Nell’indagine, al momento contro ignoti e affidata al pm Roberta Capponi, si ipotizza il reato di lesioni gravissime. La piccola è stata operata e si trova attualmente ricoverata al ...

Migranti - Ungheria deFerita alla Corte di giustizia Ue : “Leggi su asilo e rimpatri non rispettano il diritto europeo” : Le leggi su asilo e rimpatri di Budapest non rispettano il diritto dell’Unione europea. Per questo la Commissione ha deciso di deferire l’Ungheria alla Corte di giustizia dell’Ue, con sede in Lussemburgo. Lo annuncia l’esecutivo comunitario, aggiungendo inoltre di avere anche inviato una lettera di messa in mora, il primo stadio della procedura di infrazione, a proposito invece della nuova legge nota come ‘Stop Soros‘, che ...