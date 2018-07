Ferie non godute | stretta su indennizzo

Lazio-Spal - la violenza non conosce Ferie : scontri tra tifoserie prima dell’amichevole ad Auronzo di Cadore : Nemmeno la vista delle Dolomiti e il fatto che si trattasse di un’amichevole estiva ha fermato la violenza nel calcio. Ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno, le tifoserie di Spal e Lazio sono entrate in contatto prima della partita tra le due squadre. Fumogeni, bastoni e lancio di sassi. La scena è stata ripresa dagli abitanti e pubblicata sui social. L'articolo Lazio-Spal, la violenza non conosce ferie: scontri tra tifoserie prima ...

Busta paga - brutta 'sorpresa' durante le Ferie (ma non per tutti) : Con l'estate arrivano (nella maggior parte dei casi) anche le ferie. Un vero e proprio diritto per il lavoratore, stabilito dall'articolo 36 della Costituzione. Tali ferie devono essere...

Linea Verde non va in Ferie - il best of estivo con Federico Quaranta e Federica De Denaro su Rai1 : Linea Verde non va in ferie. Questo il titolo dello spin off dello storico programma di Rai1 che quest'anno, appunto, si allunga e offre una ulteriore settimana di puntate quotidiane (in onda fino a venerdì prossimo, ma non è escluso che l'esperimento prosegua anche ad agosto), una sorta di best of della versione estiva, già premiata dagli ascolti. Alla conduzione Federico Quaranta e Federica De Denaro. Autori Camillo Scoyni, Giuseppe Bosin, ...

Ronaldo si presenta : 'Non sono venuto qui in Ferie. Voglio trionfare con la Juventus' - : sono approdato in uno dei club più forti del mondo, abituato a vincere, reduce da 7 campionati vinti consecutivamente e da due finali di Champions negli ultimi quattro anni. Ho giocato in club da ...

Licenziamento : illegittimo se il datore non si pronuncia sulla richiesta Ferie : Il Licenziamento per assenza ingiustificata sorretto dalle clausole della contrattazione collettiva non esime il giudice dall’obbligo di accertare in concreto la reale entità e gravità delle infrazioni addebitate al dipendente. Questo il pensiero della Corte di Cassazione espresso con sentenza n. 9339/2018 pubblicata lo scorso 16 aprile. Per approfondimenti sul tema, consulta lo speciale sul Licenziamento La Suprema Corte si è pronunciata sul ...

"Ferie non godute - l'indennità spetta agli eredi" : Valutazione dell'avvocato generale della Corte di giutizia Ue: possono chiederla al datore di lavoro sia pubblico che privato

Cottarelli al Colle - incontro informale. Salvini chiude a Di Maio : «Al voto - ma non a luglio - Ferie sacrosante» : Carlo Cottarelli è stato al Quirinale per un incontro-lampo. Si tratta di un incontro informale con Sergio Mattarella, dunque non decisivo o legato alla presentazione della lista dei...

Ferie non godute : il diritto all'indennità rimane anche se non sono state chieste e il rapporto di lavoro è finito : Si ha diritto a ricevere l'indennità relativa alle Ferie anche se non sono mai stati chiesti dei giorni di vacanza. Lo ha assicurato oggi l'Avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Ue Yves Bolt...

Avvocato generale della Corte di Giustizia Ue - indennità Ferie non godute va a eredi : "Il diritto all'indennità per ferie non godute è trasmissibile agli eredi": è quanto ha stabilito l'Avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Ue, Yves Bot, nelle conclusioni relative a un caso ...