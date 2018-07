Federer e quel particolare retroscena amoroso | ecco come conquistò la moglie Mirka

L'ingaggio? Affare per gli Agnelli La formula delle sponsorizzazioni L'esempio è quello di Roger Federer : Cristiano Ronaldo alla Juve per la cifra monstre di 350 milioni o più tra ingaggi, clausole di trasferimento, tasse e commissioni? Potrebbe rivelarsi un Affare anche per Exor, la holding di casa Agnelli che oltre alla Juventus controlla Fca e Ferrari. Ronaldo, che guadagna già oltre 100 milioni l'anno dai suoi sponsor personali, potrebbe portare in dote ricche partnership commerciali per la squadra bianconera e anche dopo aver ...

