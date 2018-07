Fede difende Paola Di Benedetto dalle fan e chiarisce | la storia è seria

Fedez si difende dalle polemiche sul battesimo di Leone con una Instagram story : Leone non si battezza. (Grazie al cielo) siamo atei. Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso così ed è scoppiato il putiferio online. A poco più di un mese dal matrimonio più atteso d’Italia è bastata la battuta detta dal rapper milanese – “Il battesimo di Leone? Il 30 febbraio, ovvero mai” – e i follower si sono rivoltati. Vere e proprie giaculatorie da predicatori mediatici che fanno davvero spavento, guardate il profilo Instagram di Fedez ...

Fedez sbotta e difende Chiara Ferragni : “Siamo due persone che…” : Chiara Ferragni criticata da un giornalista: lo sfogo di Fedez Dopo l’ennesimo attacco che Chiara Ferragni ha dovuto subire questa volta da parte del noto giornalista di Dagospia Fulvio Abbate, Fedez ha voluto scendere in prima linea per difenderla, e come sempre ha usato i canali a lui più adatti: i social. Il rapper ha quindi esordito il suo discorso dicendo che il giornalista asserisce che Chiara gli è indifferente, tuttavia continua ...

Fedez difende Chiara Ferragni sul social e risponde a tono a Gherardesca (FOTO) : Fedez non gradisce la battuta di Costantino della Gherardesca su Chiara Ferragni e replica sul social: ‘Sei proprio un signore’ Il tweet di Costantino della Gherardesca su Chiara Ferragni non piace a Fedez Il cantante replica al conduttore per difendere la sua futura moglie Costantino della Gherdesca ha fatto una battuta su Chiara Ferragni che non è piaciuta a Fedez: “Non credo che Chiara Ferragni abbia sofferto durante il ...

FRANCESCO MONTE DIFENDE PAOLA DI BENEDETTO/ Con Federico Rossi solo per business? "Basta viaggi mentali" : FRANCESCO MONTE si racconta a Uomini e donne Magazine e si dice pronto ad avere la rivincita che aspetta da mesi ormai, l'occasione giusta arriverà con Il Grande Fratello Vip?(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 12:00:00 GMT)

Paola Di Benedetto e Federico Rossi stanno insieme/ Foto : anche Benji conferma la storia e difende l’amico : Paola Di Benedetto e Federico Rossi stanno insieme! La coppia non conferma il gossip sui social mostrandosi separata, ma il silenzio per i fans equivale a...(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 18:58:00 GMT)

Russia 2018 - insulti razzisti a Fernandinho : la Federcalcio del Brasile lo difende : Nel giorno del ritorno a casa della nazionale brasiliana, atterrata all'aeroporto Tom Jobim di Rio de Janeiro, dove il ct Tite e Casemiro sono stati applauditi dai tifosi presenti, la Cbf, federcalcio ...

La Lega alza il tiro sulle toghe E BonaFede difende l'alleato : Il capitolo giustizia si conferma il nervo scoperto dell'alleanza di governo tra Lega e M5S. Il volto giustizialista mostrato da una parte dei Cinque stelle, dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza della Cassazione sul sequestro dei fondi della Lega, spaventa Matteo Salvini, rischiando di incrinare i rapporti tra i due alleati. Il Carroccio si ribella, denunciando un uso politico della magistratura. Fino a sospettare un asse tra ...

Lega - BonaFede : diritto a difendersi ma sentenze si rispettano : Roma, 5 lug., askanews, - Tutti devono potersi difendere fino all'ultimo grado di giudizio, però le sentenze vanno rispettate. Senza evocare scenari che sembrano appartenere più alla Seconda ...

Andrea Damante e Giulia De Lellis insieme in Sardegna/ Foto - Federica Benincà difende l'ex corteggiatrice : Andrea Damante e Giulia De Lellis insieme in Sardegna: il gesto social dell'ex tronista conferma il riavvicinamento ma l'annuncio ufficiale del ritorno di fiamma non arriva.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 15:50:00 GMT)

Il prete che si è sposato si difende : "Ora spiegherò ai Fedeli il mio amore gay" : Don Giuliano Costalunga avrebbe già lasciato i voti lo scorso febbraio. Il prete, che contratto matrimonio con un uomo su un'isola spagnola, si è difeso così dalle "accuse" del vescovo."È ancora prete - aveva affermato monsignor Giuseppe Zenti - . E poi: "E' una vicenda molto triste la sua, per lui e per la nostra Chiesa. Un mio predecessore aveva impedito la sua ordinazione, forse perché aveva capito che non era la scelta giusta, ma lui è ...