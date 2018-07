FCA Bank - Con i finanziamenti offrirà anche l' opzione Rc auto

quattroruote

(Di lunedì 30 luglio 2018) La FCA, joint venture tra il gruppo Fiat Chryslermobiles e la banca francese Crédit Agricole, lancia per la prima volta in Italia nuove soluzioni assicurative come opzioni da abbinare a eventualirateali per l'acquisto dimobili. Premio bloccato e nuove classi di merito. Il primo prodotto è una polizza Rc, che, secondo quanto affermato dalla stessa FCA, garantisce due benefici per la clientela. Da una parte, l'importo del premio annuale viene bloccato per tutta la durata del finanziamento senza alcun aumentoin caso di sinistro con torto. Dall'altra, sono previste classi di merito bonus/malus aggiornate rispetto alle classiche formule a franchigia abbinate ai. I clienti potranno beneficiare di una serie di vantaggi: dalla possibilità di pagare in rate mensili costanti, comprensive del costo della polizza e di quello ...