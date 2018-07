Farnesina | ENAC e Assaeroporti rilanciano la campagna per viaggiare sicuri all' estero

economia.ilmessaggero

: L’UNITÀ DI CRISI DELLA FARNESINA CON ENAC E ASSAEROPORTI RILANCIA LA CAMPAGNA PER “VIAGGIARE SICURI” ALL’ESTERO -… - MD80it : L’UNITÀ DI CRISI DELLA FARNESINA CON ENAC E ASSAEROPORTI RILANCIA LA CAMPAGNA PER “VIAGGIARE SICURI” ALL’ESTERO -… -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Teleborsa, - Riprende il via in 27 aeroporti italiani lainformativa , promossa dall'Unità di Crisi dellacon, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, e, l'...