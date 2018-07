Farmaci | parere positivo del CHMP per durvalumab nel carcinoma polmonare non a piccole

meteoweb.eu

(Di lunedì 30 luglio 2018) AstraZeneca e MedImmune, la sua divisione di ricerca e sviluppo biologico globale, hanno annunciato oggi che il Comitato per i Medicinali per Uso Umano () dell’Agenzia Europea per i Medicinali ha espresso un, raccomandando l’autorizzazione all’immissione in commercio diper il trattamento delnon acellule localmente avanzato, non resecabile, negli adulti i cui tumori esprimano PD-L1 su ≥1% delle cellule tumorali e la cui malattia non sia progredita dopo chemioterapia e radioterapia a base di platino (CRT). La raccomandazione si basa sugli endpoint primari di sopravvivenza libera da progressione (PFS) e sopravvivenza globale (OS) dello studio di Fase III PACIFIC e sull’analisi post-hoc, richiesta dal, sui sottogruppi identificati in base ai livelli di espressione di PD-L1. Il Professor Giorgio Scagliotti, ...