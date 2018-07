Far West Italia | ecco tutti gli episodi di violenza razzista negli ultimi mesi

Salvini : 'Far west? Sì - ma contro la divisa'. E sulla Rai promette : 'Spazio a giornalisti non di sinistra' : ' Il far west? Oggi anche ai danni delle forze dell'ordine'. Matteo Salvini replica, pur non nominandolo, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un passaggio del suo intervento dal palco ...

Salvini risponde a Mattarella : "Nessuno vuole il Far-West in Italia" : Nessun Far West, solo un tentativo di rendere "meno complicato difendersi". Matteo Salvini risponde a Sergio Mattarella, che ieri durante la cerimonia del Ventaglio aveva parlato di "barbarie", riferendosi alla bimba rom ferita in strada a Roma da un proiettile vagante e aveva affermato che l'Italia "non può somigliare al Far West". Parole che erano state interpretate come un messaggio diretto al leader leghista e alla sua propaganda ...

Salvini : «Sulla Tav meglio andare avanti» E a Mattarella : «Non voglio il Far West» Il monito del Colle : «Vedo toni da rissa» : Il ministro dell’Interno frena sul blocco dell’Alta Velocità chiesto dal M5S: «Si deve fare un’analisi costi-benefici». E sulla legittima difesa:: «Mattarella non si riferisce a me»

Legittima difesa : Salvini - nessuno vuole Far West - Mattarella non contro di me : Roma, 27 lug. (AdnKronos) – “nessuno vuole il Far West in Italia, nessuno vuole le pistole libere, al massimo c’è qualche ‘pistola’ in libertà, uomo che parla a vanvera”. Lo dice il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ospite di ‘Mattino 24’ su Radio 24, dopo l’intervento di ieri del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.“Semplicemente, con la Legittima difesa -aggiunge ...

Mattarella : 'L'Italia non sia un Far west'; Ritorna Berlusconi; Fico si inspira al Papa : LE REGIONI SI PREPARANO ALLA MANOVRA, INCONTRO COL MEF Legge di bilancio e fondi per la sanità al centro dell'incontro tra le regioni e il sottosegretario all'economia Massimo Garavaglia. Il ...

Mattarella : buon senso contro odio perché Italia non diventi Far West/Adnkronos : Roma, 26 lug. (Adnkronos) – Cita Alessandro Manzoni ed in particolare uno dei capitoli in cui si narrano le vicende relative alla peste, per ricordare che il buon senso non può essere oscurato dal senso comune, soprattutto se questo porta con sè “i bacilli della divisione, del pregiudizio, della partigianeria, dell’ostilità preconcetta”. Con il rischio che l’Italia diventi un Far West, dove un adulto compra un ...

