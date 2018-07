Fantacalcio Serie A | da Boateng a Ciano | i consigli sui trequartisti

Centrocampisti Fantacalcio Serie A : da Stulac a Pasalic - i consigli per l'asta : Sta per cominciare il mese di agosto, il mese in cui iniziera' il nuovo campionato di serie A. Per gli appassionati di Fantacalcio [VIDEO] è arrivato il momento di appuntare i possibili acquisti in vista dell'asta. Tra i giocatori che più fanno la differenza con i loro bonus, tra assist e gol, ci sono indubbiamente i Centrocampisti. Non si possono però puntare soltanto i top player, per completare la rosa bisogna andare a cercare anche mediani ...

Rigoristi Fantacalcio Serie A : da Ilicic a Lasagna - i possibili tiratori : I Rigoristi al Fantacalcio sono davvero merce pregiata. Sono quei calciatori che in Serie A si prendono la briga di calciare dagli undici metri, regalando il più delle volte il bonus del gol a chi l'ha scelti. Occhio però al rovescio della medaglia, perché un eventuale errore dal dischetto vuol dire prendere un "malus" in termini di punteggio. Ad ogni modo il consiglio è quello di avere almeno tre Rigoristi in rosa, asta permettendo. Chi saranno ...

Fantacalcio Serie A : non solo Ronaldo - gli altri attaccanti da provare a prendere all'asta : Sta per arrivare per molti il momento di preparare l'asta del Fantacalcio in vista del prossimo campionato di Serie A 2018-2019. Sono sempre gli attaccanti i giocatori che fanno la differenza con i loro gol e con i loro bonus, ma non si potranno però prendere tutti i bomber del nostro torneo. Il sogno di tutti sarebbe quello di avere in squadre Ronaldo, Icardi, Dzeko, Immobile e via discorrendo. Un sogno impossibile da realizzare, vista ...

Asta Fantacalcio : da Luis Alberto a Pjanic - chi ha fatto più assist nell'ultima serie A : Inizia a crescere l'attesa in vista dell'Asta del Fantacalcio di serie A 2018/2019 [VIDEO]. Sta infatti per arrivare il momento di iniziare a selezionare i possibili obiettivi per costruire una fantasquadra da sogno. Tra i consigli più importanti per chi vuole giocare a questo fantasy game c'è quello di trovare dei giocatori che possano regalare più bonus possibili. Gli assist sono molto importanti al Fantacalcio, regalano punti preziosi e a ...

Fantacalcio Serie A - metà agosto o inizio settembre il momento ideale per l'asta : La passione per il calcio e per il Fantacalcio [VIDEO] non va mai in vacanza. E così chi si avvicina alle ferie, oppure chi sta gia' sotto l'ombrellone, sta gia' sicuramente pensando all'asta. Quando organizzarla? Non è facile fare delle ipotesi, ma considerando la data di chiusura del calciomercato e quella dell'inizio del prossimo campionato di Serie A, sembrano esserci soltanto due piste percorribili. Cerchiamo allora di fare chiarezza e di ...

Pagelle / Sassuolo Roma (0-1) : Fantacalcio - i voti. Manolas in evidenza (Serie A 38^ giornata) : Le Pagelle di Sassuolo Roma: i voti della partita per il Fantacalcio. Vittoria dei giallorossi che chiudono il campionato al terzo posto, decide l'autorete del portiere Pegolo(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 09:30:00 GMT)

PAGELLE / Sassuolo Roma (0-1) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 38^ giornata) : Le PAGELLE di Sassuolo Roma: i voti della partita per il Fantacalcio. Vittoria dei giallorossi che chiudono il campionato al terzo posto, decide l'autorete del portiere Pegolo(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 23:25:00 GMT)

PAGELLE / Lazio Inter (2-3) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 38^ giornata) : Le PAGELLE di Lazio Inter: i voti della partita per il Fantacalcio. I nerazzurri vincono in rimonta allo stadio Olimpico e si prendono i tre punti che vogliono dire Champions League(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 23:21:00 GMT)

Pagelle/ Sassuolo Roma : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 38^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Sassuolo Roma: i voti della partita per il Fantacalcio, i giudizi ai protagonisti scesi in campo al Mapei Stadium per la sfida valida per la 38^ e ultima giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 21:54:00 GMT)

Pagelle/ Lazio Inter : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 38^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Lazio Inter: i voti della partita per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i protagonisti che sono scesi in campo allo stadio Olimpico nella 38^ e ultima giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 21:49:00 GMT)

PAGELLE / Milan Fiorentina (5-1) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 38^ giornata) : Le PAGELLE di Milan Fiorentina: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Giuseppe Meazza. I rossoneri vincono 5-1 e si prendono il posto nei gironi di Europa League(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 20:16:00 GMT)

Pagelle/ Napoli-Crotone (2-1) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 38^ giornata) : Le Pagelle di Napoli Crotone (2-1): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A. Con le reti di Milik e Callejon i partenopei condannano alla retrocessione in Serie B la squadra di Zenga.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 20:16:00 GMT)

Pagelle/ Milan Fiorentina : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 38^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Milan Fiorentina: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Giuseppe Meazza ed è stata valida per la 38^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 18:58:00 GMT)

Pagelle / Juventus Verona : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 38^ giornata - primo tempo) : Pagelle Juventus Verona: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 38^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori allo Stadium (oggi 19 maggio)(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 16:42:00 GMT)