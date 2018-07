Fabian Cancellara Foto | infortunio per l' ex ciclista | piede rotto e subito operato

Infortunio per Fabian Cancellara : il ciclista costretto a guardare il Tour de France dall’ospedale! [FOTO] : Incidente con la bici e Infortunio per Fabian Cancellara: il ciclista svizzero rimedia un piede rotto ed è costretto a guardare il Tour de France dall’ospedale Brutto incidente occorso a Fabian Cancellara. Mentre era uscito per una pedalata nella giornata di ieri, il ciclista svizzero è stato protagonista di una brutta caduta, terminata con un piede rotto e una conseguente operazione in ospedale. L’intervento è riuscito perfettamente e ...