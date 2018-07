F1 | Villeneuve durissimo nei confronti di Bottas | “ha fatto il maggiordomo di Hamilton

F1 - Villeneuve durissimo nei confronti di Max Verstappen : “la frase sulla testata? E’ ancora un bambino” : Jacques Villeneuve ha commentato la frase espressa in conferenza stampa a Montreal da Verstappen, dandogli del bambino Jacques Villeneuve non è tipo da mandarle a dire e, anche in questa occasione, non si è smentito. L’ex pilota canadese infatti si è soffermato sulla frase di Max Verstappen che, in conferenza stampa, aveva minacciato di tirare una testata a chiunque gli avesse chiesto degli errori commessi a Monaco. Photo4 / ...