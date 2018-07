F1 – Seb | che riflessi! Vettel in conferenza stampa spiazza Hamilton con… una mosca

F1 - GP Ungheria 2018 : Sebastian Vettel vola anche nella FP3 davanti a Bottas e Raikkonen - Hamilton e Red Bull in difficoltà : Sebastian Vettel è risultato il più veloce nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria di Formula Uno 2018. Sul tracciato dell’Hungaroring, con temperature di poco sotto i 30°, ed oltre il 50° per quanto riguarda l’asfalto, il tedesco ha chiuso il turno con il tempo di 1:16.170, distanziando Valtteri Bottas (Mercedes) di 59 millesimi. Il finlandese è sembrato l’unico reale avversario del ferrarista in ...

Rally Finlandia 2018 : che lotta tra Ott Tanak e Mads Ostberg! Sebastien Ogier ha quasi un minuto su Thierry Neuville : La seconda giornata del Rally di Finlandia è stata scoppiettante ed emozionante. Ben dieci le speciali disputate, dopo l’antipasto di ieri, con il filo conduttore rappresentato dalla lotta al vertice tra l’estone Ott Tanak e il norvegese Mads Ostberg. I due si sono scambiati più volte il comando della gara nella prima parte di giornata: il pilota della Toyota ha vinto la PS2 (Moksi 1) e la PS5 (Aaneoski 1), mentre il pilota della ...

Sebastian Vettel - GP Ungheria : “Qualifiche e partenza fondamentali. Oggi molto bene”. Kimi Raikkonen : “Un venerdì normale” : Sebastian Vettel ha entusiasmato nelle prove libere 2 del GP di Ungheria 2018 e ha firmato il miglior tempo di giornata facendo meglio delle Red Bull. Il pilota della Ferrari si è scatenato con le ultrasoft sia nel giro secco che sul passo gara, dimostrandosi nettamente migliore rispetto alle Mercedes: si sogna in grande in vista di qualifiche e gara. Il tedesco sembra particolarmente soddisfatto dei risultati ottenuti come ha dichiarato ai ...

BaSeball - Haarlem Week 2018 : Italia - tra segnali positivi e qualche amarezza : La Haarlem Baseball Week dell’Italia si è chiusa in modo un po’ amaro, col quinto posto derivato dalle sconfitte di misura con l’Olanda nel turno di playoff e con Cuba nella finalina per il 4° posto. E pensare che, fino alla terza parte dell’incontro con la nazionale olandese, le cose si stavano facendo molto interessanti, visto che la prospettiva era di andare a lottare con le squadre asiatiche per i posti sul podio. Gli ...

GP di Germania : Hamilton fa il mago sotto la pioggia a casa di Seb. Vettel - che disastro! : A favorire il campione del mondo in carica, che adesso torna anche leader provvisorio del Mondiale, l'arrivo della pioggia e l'uscita di scena di Sebastian Vettel finito contro le barriere di ...

Sebastian Vettel - GP Germania 2018 : “Ho commesso un piccolo errore - che diventa enorme pensando al campionato” : Sebastian Vettel è scuro in volto, scurissimo, al termine del Gran Premio di Germania 2018 di F1. Il tedesco aveva in mano una vittoria di importanza capitale, sia per lui, dato che si correva in casa sua, ed a Hockenheim dove non aveva mai vinto, sia per il campionato, dato che avrebbe allungato ulteriormente su Lewis Hamilton. L’errore del giro numero 52, con la Ferrari che finisce nelle protezioni di curva 12, rischia di diventare ...

F1 - GP Germania 2018 : Sebastian Vettel vuol sfatare anche il tabù sul circuito di Hockenheim : Il Mondiale di Formula Uno fa dunque il suo ritorno in uno degli scenari storici del Circus: Hockenheim, in Germania. Una pista che lungamente ha regalato emozioni al pubblico presente ma dal 2002, dopo le modifiche ed il solo Motodrom ad essere “testimone” di ciò che era stato, le sensazioni sono un po’ cambiate. Di sicuro a tenere alta la tensione per questo round ci sarà il confronto tra la Ferrari e la Mercedes. Sebastan ...

“Con mazza da baSeball e lametta”. Caso hot che finisce male. A Roma - in pieno giorno : Scene di vera e propria follia, con torture e umiliazioni che sembrano prese dai copioni di film come Arancia Meccanica e che invece sono andate realmente in scena nel bel mezzo di Roma. Un sadismo che ha visto un diciottenne scagliarsi contro il fratellastro della fidanzata, armato di mazza da baseball, colpendolo per punirlo: la colpa della vittima, quella di aver tentato di spiare la ragazza del carnefice mentre si trovava in bagno a ...

Tutte vittorie per il Cus Unime BaSeball che chiude in testa e vola ai play off : Una stagione semplicemente perfetta quella che ha visto il CUS Unime impegnato nel campionato di Serie C Baseball. Con un 9 su 9 di score finale i gialloblu concludono la stagione regolare ...

Temptation Island - scheda concorrenti : chi sono Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta : Martina Sebastiani sogna una famiglia, Gianpaolo Quarta non si sente ancora pronto. sono loro una delle sei coppie che vedremo a partire da questa sera su canale 5 a Temptation Island. Martina ha 30 ...

VIDEO Sebastian Vettel - sorpasso leggendario su Bottas! Manovra stellare per la vittoria - che trionfo nel GP Gran Bretagna : Sebastian Vettel ha vinto il GP di Gran Bretagna 2018 grazie a un sorpasso mitologico a cinque giri dal termine. Il pilota della Ferrari si è inventato una Manovra stellare su Valtteri Bottas ed è così riuscito a conquistare la prima posizione: ha ritardato la staccata e ha sorpreso il finlandese della Mercedes involandosi così verso un successo inatteso a Silverstone. Di seguito il VIDEO del sorpasso di Sebastian Vettel su Valtteri Bottas che ...

Sebastian Vettel - GP Gran Bretagna 2018 : “Sono contento. Stamattina non pensavo di poter fare le qualifiche” : Secondo posto per pochi millesimi per Sebastian Vettel, che partirà accanto a Lewis Hamilton nel GP di Gran Bretagna. “Quattro millesimi di differenza vuol dire che abbiamo fatto praticamente lo stesso giro“, ha dichiarato il tedesco in conferenza stampa. “Lewis è andato meglio ma possiamo giocarcela domani“. “Personalmente sono stato contento del primo tentativo. Nel secondo pensavo di poter far meglio in alcuni ...

LIVE F1 - GP Gran Bretagna in DIRETTA : qualifiche. Sebastian Vettel vuole la pole position - sfida stellare con Lewis Hamilton : CLICCA QUI PER LEGGERE LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 3 DEL GP DI Gran Bretagna CLICCA QUI PER LEGGERE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE 3 DEL GP DI Gran Bretagna Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. A Silverstone sarà battaglia aperta per la conquista della pole position: Lewis Hamilton sembra essere il Grande favorito della vigilia, sul suo tracciato di casa ...

LIVE F1 - GP Gran Bretagna in DIRETTA : qualifiche. Sebastian Vettel sfida Lewis Hamilton per la pole position! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. A Silverstone sarà battaglia aperta per la conquista della pole position: Lewis Hamilton sembra essere il Grande favorito della vigilia, sul suo tracciato di casa sembra essere imbattibile ma non sarà così facile scattare al palo. Il Campione del Mondo ha impressionato nelle prove libere ma il fenomeno della Mercedes se la dovrà ...