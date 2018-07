F1 | Raikkonen rimasto a secco durante il Gp d’Ungheria | la rivelazione di Ericsson è

sportfair

: Nessuno ha notato che appena dopo il contatto Bottas-Vettel, Raikkonen si è praticamente fermato ed è rimasto ad as… - IvanRuggy : Nessuno ha notato che appena dopo il contatto Bottas-Vettel, Raikkonen si è praticamente fermato ed è rimasto ad as… - MrMat88 : Certo che Raikkonen è un inno alla sfiga poraccio. Pure senza acqua è rimasto. #HungarianGP - gazzettasport : #F1: Sintesi prove libere 3 del Gran Premio d'Ungheria: Bottas è arrivato secondo e ha evitato il maggior danno qua… -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Interrogato sul problema che ha avutoin gara a Budapest,ha rivelato di non berele gare da ormai due anni Un inconveniente del quale la Ferrari avrebbe potuto fare a meno, se solo i meccanici si fossero ricordati di collegare il sistema di abbeveraggio utilizzato dai piloti nel corso delle gare. Photo4/LaPresse Una dimenticanza costata un bel po’ di chili a Kimi, impossibilitato a bere per tutto il Gran Premio d’Ungheria e costretto dunque a perdere quasi tre chili di liquidi. Sulla vicenda si è soffermato su twitter Marcus, sottolineando di non esseresorpreso: “io non ho installato un sistema di abbeveraggio da oltre 2 anni. Pesa circa 1,5 kg, quindi abbiamo scelto di non usarlo a causa del suo peso. È solo uno dei motivi per cui dovremmo avere lo stesso peso per tutti i piloti. ...