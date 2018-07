ilfattoquotidiano

: F1, pagelline del Gp Ungheria. Bottas zerbino Mercedes, Ricciardo a bomba sognando la Rossa - Cascavel47 : F1, pagelline del Gp Ungheria. Bottas zerbino Mercedes, Ricciardo a bomba sognando la Rossa - ilfattoblog : F1, pagelline del Gp Ungheria. Bottas zerbino Mercedes, Ricciardo a bomba sognando la Rossa - MMagazineItalia : In quest'articolo le #pagelline targate #Metropolitanmagazineitalia del #GermanGP. #F1 #MondialeF1 #Ferrari #Merced -

(Di lunedì 30 luglio 2018)voto 9 È il pilota del giorno. Supera tutti come un dannato. A suo agio nelle piste anguste (vedi alla voce Monaco 2018), dà il massimo con la sua Red Bull Renault. Cosa avrebbe fatto con una Ferrari in mano? Consigli per gli acquisti: il nasone ce l’ha, le origini italiane pure. Chi si decide ora a farlo salire su una Rossa? Hamilton voto 9 No, ancora tu. Doveva solo avere avuto un po’ di fortuna il sabato grazie al bagnato e invece ha dominato tutto il weekend. Gli direi: “Che ci fai ancora sul gradino più alto del podio? Che ci fai ancora in testa alla classifica mondiale?” Spinge Gino, spinge la suaal limite come sa fare solo lui (vedipersino giù dal podio). Sa di avere una macchina inferiore alla Ferrari (e lo dice pure in ogni intervista). Il paragone con Senna anche questa volta ci sta tutto. Arrivabene voto 5 Sì, ok, hai ...