F1 – Le quote di Hamilton ai ‘minimi storici’ | dopo la vittoria in Ungheria i bookie

F1 – Hamilton favorito al titolo mondiale : dopo la vittoria di Lewis ad Hockenheim le quote del britannico volano : dopo la vittoria di Lewis Hamilton nel Gp di Germania, cambiano le quote per il favorito alla vittoria del titolo mondiale piloti di Formula Uno Domenica da dimenticare per Sebastian Vettel che ha visto sfumare, a pochi giri dalla fine, la vittoria nel Gp di Germania, finendo con la sua Ferrari contro le barriere. A trionfare è stato Lewis Hamilton , protagonista di una rimonta dalla settima fila, e che con questo successo si riprende la ...

F1 - Vettel e Hamilton si sfidano sul circuito di Hockenheim : le quote sorridono leggermente al britannico : Molto equilibrio per i bookmakers tra Hamilton e Vettel , entrambi dati vincenti con la stessa quota Tornano a rombare questo weekend i motori della Formula 1: domani va in scena il Gran Premio di Germania, undicesima prova del Campionato Mondiale 2018. Dopo aver trionfato a Silverstone, Sebastian Vettel si è riportato in testa nella classifica piloti con otto punti di vantaggio sull’eterno rivale Lewis Hamilton . Ora lo attende la ...

F1 - Hamilton e Vettel favoriti in Canada : quote di vittoria identiche per il britannico e il tedesco : Lewis Hamilton e Sebastian Vettel sono i favoriti per i bookmakers in Canada, quote identiche per i due piloti È una pista dove Lewis Hamilton domina da tre stagioni, ma stavolta nel Gp del Canada il britannico potrebbe avere qualche difficoltà in più. La nuova power unit della Mercedes, prevista in un primo tempo per la gara di domenica, non verrà utilizzata a causa di problemi tecnici e nelle quote SNAI esulta Sebastian Vettel, che invece avrà ...