F1 – Dal team radio di fuoco allo sfogo contro Renault | Verstappen ci va giù pesante in

F1 - Alonso baciato Dalla fortuna : “la pioggia ci ha portato a ridosso della top ten. I team radio? Mandano in onda sempre i miei” : Il pilota della McLaren ha commentato l’undicesimo posto ottenuto in griglia, ammettendo di essere stato favorito dalla pioggia La pioggia di Budapest non ha aiutato solo la Mercedes, anche la McLaren ha potuto beneficiare dello scroscio d’acqua che ha condizionato le qualifiche del Gp d’Ungheria. Photo4 / LaPresse Fernando Alonso infatti è riuscito a strappare l’undicesimo posto in griglia, sfruttando le avverse ...

Clamoroso al Tour de France - espulso Gianni Moscon : duro colpo per il Team Sky - è il primo caso con la Var nel ciclismo. Adesso il trentino rischia una mazzata Dall’Uci : Clamoroso al Tour de France, espulso Gianni Moscon: ecco il motivo Clamoroso episodio dopo la 15ª tappa del Tour de France, prima del giorno di riposo: la giuria della Grand Boucle ha espulso Gianni Moscon, trentino del Team Sky e fedele gregario di Chris Froome e Geraint Thomas. I giudici del Tour de France hanno preso la decisione per la prima volta nella storia del ciclismo utilizzando la Var, che aveva beccato Moscon colpire un ...

Napoli - rapinata e vanDalizzata la sede di Dream Team a Scampia : Nella notte tra martedì e mercoledì la sede dell'associazione Dream Team - Donne in rete di Scampia è stata vandalizzata e rapinata. Nell'incursione sono stati danneggiati mobili, suppellettili, porte ...

Tour de France - il Team Bahrain-Merida Dalla Giuria dopo il pasticcio della Gendarmerie : “devono restituirci questi secondi - come Froome nel 2016” : Tour de France, il Team Bahrain-Merida è dalla Giuria per ottenere almeno i secondi persi da Nibali sul traguardo Buttato a terra da una moto della Gendarmerie mentre inseguiva Froome nell’attacco decisivo, Nibali dopo l’arrivo ha reagito da gran signore: “sono cose che possono accadere perché c’è tanta gente e tanto pubblico” ma ha anche aggiunto di essere molto amareggiato perchè “sentivo di stare ...

UniPR Racing Team al campionato Formula SAE Italy a Varano Melegari Dal 12 al 15 luglio : All'evento parteciperanno 95 Università di tutto il mondo, con i rispettivi Team di Formula Student, che presenteranno vetture monoposto ad elevato contenuto tecnologico. Nella giornata di domenica ...

FIFA 19 rivelerà i drop rate per i pacchetti della moDalità Ultimate Team : Procedono senza sosta i lavori su FIFA 19, il nuovo capitolo del simulatore calcistico di Electronic Arts pronto a invadere il mercato alla fine del prossimo mese di settembre. La sfida con il rivale di sempre, PES 2019, sembrerebbe vinta a priori, in virtù di un numero mostruoso di licenze a cui si è aggiunta la ciliegina sulla torta costituita dalla UEFA Champions League, strappata proprio al titolo di Konami. Ovviamente un tale vantaggio ...

GP Assen - team Yamaha Petronas in MotoGP Dal 2019 : ora è realtà : Dani Pedrosa e Franco Morbidelli saranno su una Yamaha nella prossima stagione. Ormai manca solo il comunicato ufficiale, che arriverà a breve: il team Sic , Sepang International Circuit, che è già ...

Il team OpenKirin “libera” molti Huawei/Honor Dalla EMUI : tre ROM AOSP per diciassette smartphone : Avete comprato uno smartphone Huawei o Honor attratti dalle specifiche, dal design o dal rapporto qualità prezzo ma la EMUI non vi ha mai convinti? L'articolo Il team OpenKirin “libera” molti Huawei/Honor dalla EMUI: tre ROM AOSP per diciassette smartphone proviene da TuttoAndroid.

NBA – Parla Dwayne Wade : “il futuro di LeBron? Non dipenderà Dal ‘superteam’ - sceglierà in base a…” : Dwayne Wade, ex compagno e grande amico di LeBron James, ha Parlato del futuro del numero 23 dei Cleveland Cavaliers lontano dall’Ohio Dopo gara-4 delle Finals NBA, i Golden State Warriors sono diventati Campioni NBA per il secondo anno di fila. Kevin Durant, eletto MVP delle Finals, e compagni hanno superato i Cleveland Cavaliers per 85-108. Ai Cavs non è bastato nemmeno il solito LeBron James da 23 punti, 8 assist e 7 rimbalzi. Per ...

Dal 'Tango' al 'Teamgeist' : i 10 palloni più belli della storia dei Mondiali : E, in vista del Mondiale, abbiamo scelto i 10 palloni più belli utilizzati nella storia della Coppa del mondo. Dal Tango al Telstar , dall' Etrusco al Tricolore , passando, ovviamente, per il ...

Moto2 - Barberá licenziato Dal team Pons : TORINO - Per Hector Barberá i guai si accumulano. Il pilota è stato licenziato dal Team Hp Pons, squadra con la quale correva in Moto2 insieme a Lorenzo Baldassarri. Lo spagnolo era stato arrestato a ...

Totally Accurate Battlegrounds è il battle royale più popolare su Steam Dal lancio di PlayerUnknown's Battlegrounds : Totally Accurate battlegrounds, un gioco che è nato come uno scherzo e che prende in giro titoli più blasonati come Fortnite o PUBG, è diventato il più grande battle royale su Steam dal lancio di PlayerUnknown's battlegrounds.Come riporta VG247.com, il gioco è stato pubblicato gratuitamente per le prime 100 ore e questo sembra aver dato una spinta notevole alla sua popolarità. Tuttavia, anche Radical Heights, disponibile per il free download, ...

Aspettando i Mondiali di calcio 2018 : Dall’attacco alla panchina - William Hill svela il dream team degli italiani : Secondo i tifosi dello Stivale la difesa perfetta parla spagnolo. La squadra dei sogni, infatti, vede tra i pali David De Gea (votato dal 35% degli intervistati) e a capo del reparto difensivo il capitano del Real Madrid Sergio Ramos, indispensabile per oltre la metà degli utenti (58%). A scalpitare in panchina scelgono il pilastro del Bayern Monaco e della Germania Manuel Neuer (23%) e l’asso brasiliano della Roma Alisson (19%), mentre tra i ...

Aspettando i Mondiali di calcio 2018 : Dall’attacco alla panchina - ? William Hill svela il dream team degli italiani : CR7 e Messi in prima linea, Modric e Kroos a centrocampo, Sergio Ramos in difesa e De Gea tra i pali: questa la formazione dei sogni dei tifosi del Belpaese. ?Il divertimento continua anche fuori dal campo con la speciale Promo Tifoso sulla Vincente dei Mondiali Il conto alla rovescia per i Mondiali di calcio 2018 è ormai agli sgoccioli e gli appassionati di ogni angolo del pianeta sono in trepidante attesa di veder scendere in campo i loro ...