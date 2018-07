F1 – Bottas quinto all’Hungaroring ed Hamilton ringrazia | “splendido lavoro! Grande

sportfair

(Di lunedì 30 luglio 2018) Lewisdopo la gara del Gp d’Ungheria: le parole del britannico in una storia Instagram Lewisè il vincitore del Gp d’Ungheria: il britannico della Mercedes ha trionfato ieri all’Hungaroring, allungando in classifica piloti, lasciandosi alle spalle i ferraristi Vettel e Raikkonen. SoloValtteri, che dopo una gara super, che stava per regalare una splendida doppietta alla Mercedes, ha perso preziose posizioni a causa di due contatti, prima con Vettel, poi con Ricciardo. Photo4/LaPresse Il lavoro del finlandese è stato però apprezzato da tutto il team, in particolar modo da suo compagno di squadra, che gli ha dedicato importanti parole in una Storia Instagram: “finalmente mi sono seduto e vorrei lodare ere Valtteri. Senza la sua fantastica guida il team avrebbe potuto non vincere, sarebbe stato ...