Europei XCO – Teocchi quinta tra le U23 a Stattegg Lasserhof

(Di lunedì 30 luglio 2018) Buona prova della bergamasca del Team Bianchi Countervail, Chiara, a. Colledani a segno nella Pedalonga Marathon A tre giorni dalla medaglia d’oro e dal titolo continentale nel Team Relay, Chiara(Team Bianchi Countervail) si è piazzatanella gara femminile Under 23 di cross country ai CampionatiMTB a, in Austria, domenica 29 luglio. L’atleta bergamasca ha concluso la gara con Methanol CV in un’ora, 27 minuti e cinque secondi, a 3’34” dalla vincitrice Sina Frei. “Considerato che vengo da un periodo non facile – il commento di Chiara– questo quinto posto rappresenta un buon risultato. Non sono partita benissimo, le gambe non giravano. Poi mi sono sbloccata e ho girato con i tempi delle migliori: nel quarto giro sono stata la più rapida in pista. Che voto ...