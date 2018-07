European Championships 2018 | il calendario e le date Programma | orari e tv Delirio dal

oasport

: ITALIA AGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS! Tutti i convocati in tutti gli sport: atletica, nuoto, ginnastica, ciclismo, ca… - OA_Sport : ITALIA AGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS! Tutti i convocati in tutti gli sport: atletica, nuoto, ginnastica, ciclismo, ca… - Agenparl : Senior European Championships a La Rochelle, oggi l'ultimo giorno - - _starshineforju : Ho scoperto per puro caso di questi European Championships 2018 e adoro -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Glisi disputeranno dal 2 al 12 agosto a Glasgow (Gran Bretagna) e Berlino (Germania). Si tratta della grande novità dell’anno nel mondo dello sport: le rassegne continentali di diverse discipline si svolgeranno infatti in contemporanea, nello stile di una mini Olimpiade del Vecchio Continente. Un esperimento ambizioso che intende concentrare l’attenzione mediatica su diversi sport in dodici giorni di gare con undavvero fittissimo e che non lascerà un momento di tregua. Si è pensato anche alle televisive che così potranno trasmettere ore di eventi in un periodo ristretto e favorevole come quello della prima metà di agosto, un momento di ferie e vacanze in molti Paesi europei. Ad avere accettato la sfida deglisono stati atletica leggera, nuoto e ginnastica artistica (cioè gli sport di classe A alle Olimpiadi) ma ...