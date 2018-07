European Championships 2018 - il calendario e le date. Programma - orari e tv. Delirio dal 2 al 12 agosto : Gli European Championships 2018 si disputeranno dal 2 al 12 agosto a Glasgow (Gran Bretagna) e Berlino (Germania). Si tratta della grande novità dell’anno nel mondo dello sport: le rassegne continentali di diverse discipline si svolgeranno infatti in contemporanea, nello stile di una mini Olimpiade del Vecchio Continente. Un esperimento ambizioso che intende concentrare l’attenzione mediatica su diversi sport in dodici giorni di gare ...

European Championships 2018 - i convocati dell’Italia. Gli azzurri presenti in tutti gli sport tra Glasgow e Berlino : L’Italia sarà presente con una delegazione molto ampia ai neonati European Championships 2018 , competizione multi sport iva che si disputerà dal 2 al 12 agosto tra Glasgow (Gran Bretagna) e Berlino (Germania). Gli Europei di diverse discipline si disputeranno in contemporanea in un innovativo format che dovrebbe attirare maggiore interesse e più pubblico, una sorta di Mini Olimpiade del Vecchio Continente. Di seguito tutti i convocati ...

European Championships 2018 : il calendario completo e le date. Programma - orari e tv giorno per giorno : Gli European Championships 2018 sono la grande novità di quest’anno in ambito sportivo: si tratta di una competizione multisportiva che comprende le rassegne continentali di diverse discipline. Dal 2 al 12 agosto, tra Glasgow e Berlino, di disputerà questo neonato evento che intende condensare nell’arco di due settimane gli Europei di atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo (pista, strada, mountain bike, BMX), ...

Tutto lo spettacolo degli European Championships 2018 sui canali Rai : Gli European Championships 2018 in esclusiva su Rai 2, Rai Sport + HD e su Rai Radio 2 Dal 2 al 12 agosto si giocheranno gli European Championships 2018, una novità all’interno del panorama sportivo continentale che verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Rai 2, Rai Sport + HD e su Rai Radio 2. 12 le discipline in campo, dall’atletica leggera al nuoto, dai tuffi al ciclismo, dal golf al canottaggio solo per citarne alcune, le cui ...