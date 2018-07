Europa debole. Banche centrali protagoniste

Borsa : Europa debole - a Milano - -0 - 3% - bene Fca in vista scissione Magneti Marelli : In aggiunta tra giugno e luglio l'economia americana ha continuato a espandersi, ma a passo 'moderato o modesto'. Milano perde lo 0,35%, Parigi lo 0,52%, Francoforte lo 0,42% e Madrid lo 0,38%. E' in ...

Borsa : Europa a due velocita' - Milano debole - +0 - 11% - - ma brilla Ferragamo - +3 - 02% - : ... +0,11%, , Londra ha chiuso in leggero aumento, Parigi ha guadagnato lo 0,67% e Francoforte lo 0,53%, nonostante l'indice tedesco Zew, che misura le aspettative dell'economia, in luglio si sia ...

Borsa : Europa debole in avvio - a Milano - -0 - 16% - bene i titoli oil : ...8% per Longino&Cardenal , Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Milano, 04 lug - Segno meno in avvio per le Borse europee che ieri avevano preso fiato con il distendersi della crisi politica in Germania. I ...