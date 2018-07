Estate | caldo e afa peggiorano malattie cardiovascolari e renali

Caldo record in Italia - sfiorati i 40 gradi. In arrivo due anticicloni africani per l’Estate dei record : Sole, Caldo, tanta afa e temperature che sfiorano i 40 gradi. È la pazza estate 2018 che, chiusa la parentesi di aria fresca che nelle ultime settimane ha portato dai Balcani forti temporali e grandine, ora ci regala ben due anticicloni africani che ci faranno “boccheggiare” per i prossimi dieci giorni. Secondo i meteorologi de ilmeteo.it a...

Anticiclone Nerone - temperature fino a 40°/ Previsioni meteo : ultimo caldo d'Estate - poi arriva il maltempo : Anticiclone Nerone, temperature fino a 40°: le Previsioni meteo raccontano dell'ultimo caldo di questa estate 2018, poi però arriveranno altri cambiamenti con l'arrivo del maltempo.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 10:21:00 GMT)

Caldo record in Italia - sfiorati i 40 gradi. In arrivo due anticicloni africani per l'Estate dei record : Il clima pazzo di questo fine luglio, ribadiscono gli esperti sui media di tutto il mondo, è solo l'ennesimo prodotto del surriscaldamento globale. In Francia, nella valle del Rodano si sono superati ...

Arriva il caldo torrido con Nerone - ma da agosto tornano piogge e venti : «L'Estate finirà in netto anticipo» : Questo fine settimana sarà rovente con l'arrivo di Nerone, ma potrebbe essere l'ultimo caldo di questa stagione estiva. L'anticiclone africano promettte 35, 36,37 anche 38...

Estate - arriva il caldo e il ministero della salute lancia l'allerta rossa : Allerta caldo a Bolzano e Perugia, dove per domani e sabato è previsto 'bollino rosso'. L'ondata di caldo colpirà anche Torino, con 'bollino arancione' domani e 'rosso'...

Ci aspettano vent'anni di caldo - ecco perché l'Estate è anomala : Nature pubblica studio sulla circolazione Atlantica. Da noi stagione con piogge ogni 3-4 giorni. Parla il colonnello Mocio dell'Aeronautica: 'Fino a domani stabile, poi nuova perturbazione'

Previsioni Meteo - l’Estate continua a fare i capricci : continueranno i grandi sbalzi termici tra le vampate di caldo Africano e le sfuriate di freddo Atlantico : Previsioni Meteo – L’Estate 2018 continuerà a fare i capricci anche nei prossimi giorni: si alterneranno altre sfuriate fredde di origine nord Atlantica con nuove vampate di caldo Africano come quella in arrivo nel weekend tra Sabato 21 e Domenica 22 Luglio, quando la Sicilia sarà avvolta da masse d’aria caldissime provenienti dal cuore del Sahara tanto che le temperature aumenteranno fino ad oltre +40°C. continua a fare caldo, ...

Estate e caldo : i Bagni Misteriosi a Milano [GALLERY] : 1/44 LaPresse/Stefano Porta ...

Quanto caldo sta facendo effettivamente quest'Estate in Italia? Uno studio : Il 2018 si classifica fino ad ora in Italia al terzo posto degli anni più bollenti dal 1800 in cui sono iniziate le rilevazioni, con una temperatura superiore di 1,40 gradi rispetto alla media storica.

Estate sempre più pazza : non c'è solo il caldo africano - ora arrivano i nubifragi : Dal caldo africano ai nubifragi. Regna l'instabilità climatica in questa Estate da shock. A 25 giorni dal suo inizio, la stagione non finisce infatti di sorprendere con i suoi cambi d'umore repentini ...

Estate - occhio al colpo di calore : come difendersi dal caldo in 7 mosse : L’Estate è ormai al culmine e milioni di italiani affollano già le spiagge in cerca di relax dopo un duro anno di lavoro. Tuttavia, la comprensibile voglia di esporsi al sole e di praticare sport...

Meteo - temporali e grandine al nord : Estate o autunno?/ Nel weekend - caldo africano al sud : punte di 42° : Meteo: caldo record in Italia? Tutta colpa di quanto sta accadendo nel Sahara. Intanto al nord nubifragio e tromba d'aria in Veneto: alberi caduti e strade bloccate.(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 14:29:00 GMT)

L'Estate sta per deviare in CALDO o MALTEMPO settembrino : Orbene, ciascuno è libero di pensare quel che vuole, ma tuttavia quanto scriviamo è ampiamente evidenziato dalla scienza e dai rilevamenti meteorologici. Se le previsioni saranno confermate, al CALDO ...

Estate : 5 consigli per combattere il caldo : caldo e inquinamento possono avere effetti sinergici negativi sulla Salute del respiro. Basti pensare che l’alta temperatura, di per sé, abbatte le performance di un individuo normale mediamente del 20%. Ma tale percentuale aumenta, sino anche a triplicarsi, nei casi di soggetti più fragili: pazienti con malattie respiratorie, cardiopatici o con patologie invalidanti. “Questi, durante i periodi più caldi, si trovano in serie ...