Eroe a 10 anni | si tuffa e salva un bimbo di 3 che stava annegando in piscina

Josè - Eroe in spiaggia a 10 anni : salva un bimbo dall'annegamento : Ha solo 10 anni, ma è già un eroe. Protagonista di un singolare salvataggio, nella tarda mattinata di ieri, il piccolo Josè Roberto, che ha evitato che un bimbo di 3 anni...

Tancredi - il baby surfista Eroe : a 12 anni salva in mare un turista che stava affogando : Poteva finire in tragedia, se non fosse che un ragazzino livornese di 12 anni si è reso protagonista di un eroico salvataggio in mare alle Spiagge bianche di Rosignano, Livorno, . Tancredi Mazzei ha ...

Tancredi - il ragazzino Eroe che a 12 anni ha salvato un bagnante con la sua tavola da surf : Il ragazzino ha salvato un bagnate cinquantenne colpito da crampi che stava annaspando nelle acque al largo delle Spiagge Bianche di Vada, nota meta turistica in provincia di Livorno.Continua a leggere

Mandela day - i cento anni dell'Eroe nero : Nel centenario della nascita - una settimana di eventi organizzata a Johannesburg, cui ieri ha partecipato Barack Obama - tutto il mondo celebra il Nelson Mandela International Day per ricordare la ...

Alle nozze scopre che la sposa ha 15 anni - fotografo si rifiuta di lavorare e diventa un Eroe : Il gesto dell'uomo ha scatenato le ire dello sposo che lo ha aggredito durante la cerimonia in Turchia ma anche l'approvazione di tanti lavoratori del settore che hanno plaudito alla sua scelta. "Sono felice di aver contribuito a sensibilizzare sul problema" ha spiegato Onur Albayrak.Continua a leggere

Fratellini morti a Messina : Francesco - 13 anni - bimbo Eroe che si è lanciato nel rogo per tentare di salvare il piccolo Raniero : Prima ci hanno provato i genitori, respinti dalle fiamme e dal fumo che avevano invaso l'appartamento in via dei Mille a Messina, poi è stato lo stesso Francesco Filippo a tentare di...

Tennis - 100 anni di Roland Garros - quell'Eroe aviatore : Nel 1912 il torneo, intitolato 'Campionato del Mondo su terra battuta', si trasferì allo Stade Francais di St. Cloud , dove era socio Roland Garros, , dove rimase, guerra Mondiale permettendo, fino ...

Bimbo di quattro anni rischia di cadere dal quarto piano - salvato dal passante Eroe : Una tragedia evitata solo grazie al coraggio, un po' folle, di un passante. Un Bimbo di quattro anni, nel tardo pomeriggio di sabato scorso, è stato salvato dalla morte dopo essere rimasto...

Ragazzino salva sorella portandola in braccio dalla Croce Rossa/ La storia di un bambino Eroe di 11 anni : Ragazzino salva sorella portandola in braccio dalla Croce Rossa, la storia di un bambino eroe di 11 anni. E' successo a Sanremo nella notte fra mercoledì e giovedì(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 21:13:00 GMT)

Chi è President Austin - il bimbo di 4 anni che si trasforma in “superEroe” per i senzatetto : Chi è President Austin, il bimbo di 4 anni che si trasforma in “supereroe” per i senzatetto Con la sua maglietta blu e il mantello rosso il piccolo Austin Perine si trasforma in “President Austin” e, insieme al suo papà, ogni settimana porta da mangiare ai senzatetto di Birmingham, in Alabama. Sui social la “missione” […] L'articolo Chi è President Austin, il bimbo di 4 anni che si trasforma in “supereroe” per i senzatetto proviene da ...

Chi è President Austin - il bimbo di 4 anni che si trasforma in “superEroe” per i senzatetto : Con la sua maglietta blu e il mantello rosso il piccolo Austin Perine si trasforma in “President Austin” e, insieme al suo papà, ogni settimana porta da mangiare ai senzatetto di Birmingham, in Alabama. Sui social la “missione” di questo giovanissimo supereroe è conosciuta con l'hashtag #ShowLove.Continua a leggere

Recensione : “Deadpool 2” Ryan Reynolds di nuovo nei panni dell’amatissimo superEroe dal bollino rosso : Il 15 Maggio è uscito nelle sale italiane il secondo capitolo della serie di film che vedono come protagonista l’eroe della Marvel più anticonvenzionale e antieroico presente nei fumetti, Deadpool,interpretato da un volgare quanto carismatico Ryan Reynolds, sempre in perfetta forma per rendere al meglio il personaggio che ha ammaliato sia gli appassionati dell’Universo Marvel, che intere famiglie prima ignare della sua esistenza, nonostante ...